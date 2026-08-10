Tenerife amplía la expropiación de suelo para el Anillo Insular en por el Suroeste

El cierre del Anillo Insular de Tenerife necesita incorporar otros 4.581 metros cuadrados de suelo para ejecutar el segundo modificado del tramo entre El Tanque y Santiago del Teide. La nueva afección se distribuye en 26 registros expropiatorios, aunque uno corresponde a una ocupación temporal sobre una finca ya incluida, por lo que en realidad se trata de 25 referencias parcelarias distintas. La mayor parte del terreno se localiza en El Tanque, con 23 afecciones que suman 3.320 metros cuadrados, mientras que en Santiago del Teide solo aparecen tres, con 1.261 metros. Es necesario para ejecutar obras con las que evitar la congestión del tráfico actual y la accidentalidad, aumentar notablemente la seguridad, mejorar las perspectivas económicas generales de la zona occidental de la Isla y la conectividad insular y regional.

La relación publicada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad sitúa todas las parcelas en suelo rústico y con uso agrario. Las superficies son muy desiguales: hay afecciones de apenas uno, cinco o seis metros cuadrados y otras mucho mayores, entre ellas una de 1.330 metros en El Tanque. De los 4.581 metros adicionales, únicamente 39 figuran como ocupación temporal. El resto debe incorporarse al expediente de expropiación.

Solo hay una parcela pública

Entre las fincas afectadas en El Tanque figura una parcela municipal de 235 metros cuadrados perteneciente al Ayuntamiento, la única propiedad municipal incluida en la relación. En Santiago del Teide aparece además una franja de 30 metros cuadrados atribuida al Cabildo de Tenerife. El resto corresponde a propietarios privados o herederos, de modo que la práctica totalidad de la nueva superficie está en manos particulares. La necesidad de incorporar estos terrenos está ligada al Modificado número 2 del proyecto, aprobado definitivamente a finales de 2025.

Ese segundo modificado introduce ajustes en una infraestructura ya en ejecución. Entre ellos figuran la actualización de las instalaciones de seguridad del túnel de Erjos, cambios en soluciones constructivas y nuevas medidas de eficiencia energética y sostenibilidad. Una de las actuaciones previstas es una planta fotovoltaica de autoconsumo sobre la plataforma de relleno del emboquille sur, en Santiago del Teide, con 936 módulos y una potencia instalada de 589,68 kilowatios.

Sin embargo, los 4.581 metros cuadrados ahora afectados no pueden identificarse con esa instalación solar. El expediente no establece esa relación y la distribución territorial apunta además en otra dirección: la mayor parte de la nueva superficie se concentra en el municipio de El Tanque, mientras que la planta fotovoltaica se emplaza en Santiago del Teide. Los terrenos adicionales forman parte de las necesidades globales del modificado, que también afecta a ventilación, iluminación, comunicaciones y control del túnel.

Mejoras en 11 kilómetros

El proyecto de modificado número dos de la obra denominada formalmente ‘Actualización del proyecto de construcción nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (Cierre del Anillo Insular de Tenerife)’ añade 21,49 millones de euros al presupuesto vigente, un 8,9% más. Persigue reducir emisiones, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y actualizar las instalaciones. También modifica el revestimiento previsto para consumir menos hormigón, una medida con la que el Gobierno de Canarias calcula evitar unas 32.000 toneladas de CO2.

El tramo en obras tiene 11,3 kilómetros y debe conectar por el oeste los corredores de la TF-5 y la TF-1. Aproximadamente la mitad del recorrido discurre por túneles o falsos túneles y el túnel de Erjos, con 5,1 kilómetros, es la pieza principal. La declaración de urgencia para ocupar los nuevos terrenos llega con la obra avanzada y con el horizonte de finalización fijado en el primer trimestre de 2027.

El Ejecutivo autonómico sostiene que el cierre del Anillo ofrecerá una alternativa a la TF-82, una vía sinuosa, con travesías, tramos sin arcén y cruces de escasa visibilidad. El objetivo es mejorar la conexión entre el norte y el sur por el oeste y captar parte de los desplazamientos que hoy atraviesan el área metropolitana, reduciendo la presión sobre la TF-5.