El sur de Tenerife rompe el candado urbanístico y pilota la creación de vivienda en la Isla

El Sur toma el mando de la creación de vivienda en Tenerife. Los municipios de esta vertiente, especialmente los que han crecido al calor del turismo, concentran las mayores bolsas de suelo urbanizable de la Isla, que empiezan a desbloquearse después de años de eternas tramitaciones urbanísticas. El resultado es que se abre la posibilidad de construir más de 6.200 casas, con una capacidad total para alojar a más de 15.000 personas.

El volumen no responde a un único proyecto. Es la suma de grandes y pequeños desarrollos –entre planes parciales activados y promociones puntuales– que al fin avanzan. Arona y Adeje acumulan la mayor parte de este ‘boom’, pero el mapa se extiende también por Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide y Güímar.

La mayor parte tiene una catalogación urbanística para promoción privada, más entre un 20% y un 30% para protección oficial. Pero por encima de todo se están sentando las bases para un enorme movimiento económico en los próximos diez años superior a los 1.400 millones de euros, una estimación que engloba la adquisición del suelo, la edificación y la comercialización final.

Población

Además de la disponibilidad de enormes bolsas de solares urbanizables que llevaban décadas atrapados en la maraña burocrática, los datos demográficos explican por qué esta transformación residencial se concentra precisamente en la parte más árida de la Isla. Sus 12 municipios suman 330.349 habitantes, frente a los 211.957 de Santa Cruz de Tenerife. El conjunto reúne 118.392 residentes más que la capital. Además, Adeje ha aumentado su población un 258% desde comienzos de siglo, San Miguel de Abona un 209%, Granadilla de Abona un 170% y Arona un 121%.

La presión para disponer de vivienda no es, por tanto, una previsión futura. Es la consecuencia de un crecimiento que lleva más de dos décadas transformando el Sur y que ha estado estrechamente vinculado al desarrollo turístico, la actividad económica y la llegada de nuevos residentes. A esto se añade una crisis habitacional –encarecimiento desmedido de los precios, carencia de opciones para el alquiler convencional– que hace que muchas personas no encuentren opciones residenciales.

La liberación de suelo para vivienda creará un movimiento económico de 1.400 millones

En este escenario, Arona ocupa una posición central. Es el municipio más poblado del Sur, con 89.036 habitantes empadronados, y dispone de algunas de las mayores bolsas de suelo residencial de la Isla. Entre ellas brilla El Mojón, un ámbito de un millón de metros cuadrados –la mayor bolsa de suelo urbanizable de Canarias– llamado a incorporar 2.200 viviendas. Tras más de 30 años de parálisis, el Ayuntamiento lo acaba de activar con el inicio de la concesión de licencias.

Pero el futuro residencial de Arona no depende únicamente de esta nueva ciudad que se levantará encima de Los Cristianos. La localidad está experimentando también un cambio importante en el ritmo de concesión de licencias más allá de El Mojón. Entre febrero de 2025 y junio de 2026, el área de Urbanismo del Ayuntamiento concedió 181 licencias de obra mayor, de las que 43 corresponden a licencias de edificación. Estas últimas permiten levantar 547 nuevas viviendas en distintos puntos de Arona.

La cifra adquiere especial relevancia al compararla con los cinco ejercicios anteriores, cuando solo se habían concedido cinco licencias de edificación. El salto registrado durante el último año y medio supone un cambio sustancial en la capacidad de Arona para convertir expedientes urbanísticos en nuevos proyectos residenciales.

La otra gran pieza de esta lanzadera de casas en que se ha convertido el Sur está en Adeje. El Ayuntamiento ha puesto en marcha los trámites para desarrollar los planes parciales de El Calvario y Adeje 2020, dos ámbitos contiguos que suman 142.441 metros cuadrados y contemplan la construcción de 1.120 viviendas. La operación permitirá ampliar el casco adejero y configurar una nueva área urbana. A ella se añaden los dos edificios protegida previstos en Los Olivos, con 140 viviendas, también en el casco. Adeje parte además de una fuerte presión demográfica: ha pasado de poco más de 14.000 habitantes al comienzo del siglo a 50.612 residentes, el mayor incremento porcentual de toda la isla, con un 258%.

El fenómeno se extiende por otros municipios. Granadilla contempla 106 nuevas viviendas, San Miguel de Abona suma 90, Guía de Isora 24, Santiago del Teide 17 y Güímar otras 30. Son cifras inferiores a las de Arona y Adeje, pero evidencian que la expansión residencial no se limita a los dos grandes municipios turísticos.

Los 12 municipios sureños tienen 330.000 habitantes, 118.000 más que la capital de la Isla, Santa Cruz de Tenerife

Granadilla ha pasado de 20.000 habitantes a superar los 54.000, mientras San Miguel ha alcanzado los 24.307 residentes. Candelaria y Güímar también han registrado aumentos importantes. La relación entre crecimiento demográfico y disponibilidad de vivienda es clave. Durante años, la población ha aumentado más deprisa que la capacidad para generar nueva oferta residencial, especialmente en los municipios turísticos. El resultado ha sido una presión creciente sobre los precios, el alquiler y el acceso a una vivienda para quienes trabajan y viven en estas localidades.

El desbloqueo de suelo introduce ahora una posibilidad diferente. Los grandes ámbitos urbanísticos que llevaban años pendientes pueden comenzar a incorporarse al desarrollo de las ciudades. En Arona, El Mojón representa una de las operaciones de mayor dimensión, mientras que en Adeje los nuevos planes parciales aportarán más de un millar de viviendas.

Más de 6.200 viviendas

La suma alcanza más de 6.200 viviendas en los municipios incluidos en la previsión. Arona concentra 4.200 entre las principales actuaciones recogidas y las bolsas residenciales identificadas, mientras Adeje añade 1.260 entre los nuevos desarrollos y la vivienda protegida. El resto se distribuye entre otros cinco municipios del sur y sudeste.

La magnitud del crecimiento obliga, sin embargo, a acompañar la vivienda con nuevas infraestructuras. Miles de hogares adicionales significan más demanda de agua, saneamiento, transporte, colegios, centros sanitarios, zonas verdes y equipamientos. El reto no será únicamente construir viviendas, sino hacer ciudad alrededor de ellas. El mapa demográfico ya ha adelantado cuál será el territorio con mayor presión residencial. El mapa urbanístico empieza ahora a ofrecer respuestas.