La ruta por el norte de Tenerife que combina pueblo, gastronomía y uno de los paisajes más espectaculares de la isla

Hay rutas por Tenerife que permiten descubrir en una sola escapada algunos de los grandes atractivos de la Isla: pueblos con historia, gastronomía tradicional y paisajes espectaculares. Una de ellas recorre el noroeste de la Isa y propone cuatro paradas para disfrutar de Buenavista del Norte, probar productos de la tierra y terminar frente al océano Atlántico, en Punta de Teno.

La propuesta parte de un vídeo publicado en Instagram por @ismafeten, que plantea una ruta difeente por el norte de Tenerife para quienes buscan alejarse de los lugares más habituales y combinar patrimonio, gastronomía y naturaleza en un solo recorrido.

El plan comienza en Buenavista del Norte y termina en uno de los extreos más espectaculares de Tenerife. Entre medias, una parada para los amantes de los dulces tradicionales y otra para disfrutar de la gastronomía del municipio.

Buenavista del Norte, primera parada

El recorrido comienza en Buenavista del Norte, uno de los municipios del noroeste de Tenerife y una de las puertas de entrada al entorno de Teno.

La propuesta es comenzar con un paseo tranquilo por sus calles, acercándose a algunos de los elementos patrimoniales más importantes del municipio. Entre ellos destaca la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, uno de los edificios más representativos del casco histórico.

Pero Buenavista también es un destino ligado a la gastronomía. Entre los productos tradicionales de la zona destacan los rosquetes, las truchas de batata, los quesos de Teno, los vinos y diferentes productos agrícolas. Por eso, el paseo por el municipio sirve también como primera toma de contacto con la gastronomía de la Isla Baja antes de continuar con la ruta.

Una parada para probar los famosos rosquetes

La segunda parada propuesta por @ismafeten es El Aderno, una de las firmas de repostería artesanal más conocidas de Tenerife y cuyo origen se encuentra precisamente en Buenavista del Norte.

La empresa comenzó su actividad en el municipio en 1991. Su fundador, Teobaldo Méndez, empezó repartiendo panes y rosquetes por diferentes localidades de la Isla Baja antes de poner en marcha su propio obrador.

Desde entonces, los rosquetes se han convertido en uno de los productos más reconocibles de la marca y en uno de los dulces tradicionales vinculados a Buenavista.

La parada puede servir para probar alguno de estos productos artesanales o llevarse algo para el resto del recorrido.

Cocina canaria antes de poner rumbo a Teno

Con el paseo y la parada dulce completados, la ruta continúa hacia Bodegón El Patamero, en Las Lagunetas, dentro del municipio de Buenavista del Norte.

El establecimiento está especializado en cocina tradicional canaria, carnes a la brasa y productos de la tierra. Entre las propuestas que aparecen en el vídeo se encuentran la berenjena asada con miel y queso de Teno, los espárragos empanados rellenos de queso fundido y diferentes carnes a la brasa.

La parada permite recuperar fuerzas antes de afrontar el último tramo del recorrido y, al mismo tiempo, conocer una parte de la gastronomía que caracteriza a esta zona del norte de Tenerife.

La cocina de Buenavista está estrechamente relacionada con los productos de su entorno, entre ellos los quesos, vinos, carnes, pescados y productos agrícolas.

Punta de Teno, el final de la ruta

El último destino es uno de los grandes atractivos naturales de Tenerife: Punta de Teno.

Situada en el extremo occidental de la Isla, esta zona permite contemplar los acantilados de Teno y el océano Atlántico desde uno de los paisajes más singulares del territorio insular. El faro y las pequeñas zonas de costa completan un escenario que se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados del noroeste.

Pero llegar hasta allí requiere tener en cuenta una particularidad: el acceso está restringido a los vehículos privados. Para llegar hasta Punta de Teno existe la línea 369 de Titsa, que conecta Buenavista del Norte con este enclave. El trayecto dura aproximadamente 20 minutos y cuenta con una tarifa especial de un euro.

La medida permite controlar el número de vehículos que acceden a este espacio y reducir la presión sobre un entorno especialmente sensible. Por ello, quienes sigan esta ruta pueden dejar el coche en Buenavista y continuar en transporte público hasta el último punto del recorrido.