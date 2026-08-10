Peregrinación de Candelaria 2026: Titsa refuerza sus líneas y activa dos lanzaderas especiales

La peregrinación de Candelariacontará este año con un dispositivo especial de transporte público para facilitar los desplazamientos de miles de personas hasta el municipio con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Candelaria. Titsa reforzará las líneas habituales y pondrá en funcionamiento dos lanzaderas especiales durante el viernes 14 y el sábado 15 de agosto.

El dispositivo contempla refuerzos en las líneas 120 y 122, además de la activación de las lanzaderas 522, que conectará La Laguna con Candelaria, y 529, que permitirá desplazarse desde Izaña hasta el municipio.

Cambia la ubicación de las paradas en Candelaria

Una de las principales novedades del dispositivo será el cambio temporal de la ubicación de las paradas. Todo el servicio de Titsa en Candelaria se realizará desde la avenida de los Menceyes, junto a la antigua Estación, desde las 14:00 horas del viernes 14 de agosto hasta las 17:00 horas del sábado 15 de agosto.

Durante este periodo quedarán fuera de servicio las paradas situadas entre la calle Bélgica y la plaza de Teror.

Lanzadera 529: de Izaña a Candelaria

Titsa activará el viernes 14 de agosto la línea 529, una lanzadera especial que conectará Izaña con Candelaria a través de la TF-523 y Arafo.

El recorrido de ida será: Cruce de Izaña (TF-24) – La Crucita – cruce carretera de Las Cañadas – Arafo – Mirador Montaña Colorada – Mirador Chivisaya – cruce Las Cuevecitas – El Pino (Arafo) – Candelaria (Estación).

Mientras que la vuelta se realizará desde Candelaria hacia Güímar, por El Carretón, Arafo e Izaña.

Los horarios previstos son:

Salidas desde Izaña : 19:00, 21:30 y 00:15 horas.

: Salidas desde Candelaria: 20:15 y 23:00 horas.

Lanzadera 522: La Laguna-Candelaria

También se pondrá en funcionamiento la línea 522, que conectará La Laguna con Candelaria a través de la TF-5, TF-2 y TF-1.

Esta lanzadera estará operativa desde las 18:30 horas del viernes 14 de agosto hasta las 21:30 horas del sábado 15 de agosto, con viajes durante todo ese periodo para facilitar los desplazamientos de los peregrinos.

Refuerzo de la línea 122

La línea 122, que conecta Santa Cruz de Tenerife, Las Caletillas y Candelaria, contará con refuerzos sobre sus horarios habituales.

Estos servicios adicionales estarán disponibles desde las 18:30 horas del viernes 14 de agosto hasta las 23:00 horas del sábado 15 de agosto.

La línea 120 contará con horarios especiales

La línea 120, que conecta Santa Cruz de Tenerife con Candelaria, Puertito de Güímar y Güímar, también incorporará servicios adicionales durante la peregrinación.

El viernes 14 de agosto se añadirán las siguientes salidas desde Santa Cruz:

17:25 horas .

. 18:05 horas .

. 20:10 horas .

. 21:30 horas .

. 23:15 horas .

. 00:05 horas.

Los pasos por Candelaria (plaza de Teror) están previstos a las:

17:50 horas .

. 18:30 horas .

. 20:35 horas .

. 21:55 horas .

. 23:40 horas .

. 00:30 horas .

. 1:45 horas .

. 3:00 horas .

. 5:00 horas.

Los tres últimos servicios realizarán únicamente el trayecto Candelaria-Puertito de Güímar-Güímar.

Los pasos por Puertito de Güímar serán a las:

18:00 horas .

. 18:40 horas .

. 20:45 horas .

. 22:05 horas .

. 23:50 horas .

. 00:40 horas .

. 1:55 horas .

. 3:10 horas .

. 5:10 horas.

En sentido contrario, habrá salidas desde Güímar a las:

18:45 horas .

. 19:20 horas .

. 22:05 horas.

23:05 horas .

. 00:15 horas .

. 1:00 horas.

Los servicios pasarán por Puertito de Güímar a las:

18:55 horas .

. 19:30 horas .

. 22:15 horas .

. 23:15 horas .

. 00:25 horas .

. 1:10 horas.

Mientras que los pasos por Candelaria (plaza de Teror) serán a las:

19:15 horas .

. 19:50 horas .

. 22:35 horas .

. 23:35 horas .

. 00:45 horas .

. 1:30 horas.

Aparcamiento gratuito para quienes utilicen la guagua

Titsa también facilitará el estacionamiento a los peregrinos que opten por utilizar el transporte público para desplazarse hasta Candelaria.

Quienes hayan realizado un viaje en las líneas 120, 122 o 522 podrán utilizar gratuitamente los aparcamientos de los intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna desde las 18:00 horas del viernes 14 de agosto hasta las 23:00 horas del sábado 15 de agosto.

Para beneficiarse de esta medida será necesario acreditar que se ha realizado el viaje en alguna de estas líneas. Los usuarios deberán dirigirse a la caja central del aparcamiento para justificar el uso del servicio de Titsa.

El dispositivo especial pretende facilitar los desplazamientos con motivo de una de las jornadas con mayor afluencia de personas del calendario de Candelaria y favorecer el uso del transporte público durante la celebración.