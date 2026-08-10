Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños

Los conductores deben cumplir una serie de obligaciones al volante, pero las normas de tráfico no solo les afectan a ellos. Los peatones también son usuarios de la vía y, al igual que los conductores, tiene una serie de responsabilidades que cumplir para garantizar la seguridad vial.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que determinadas conductas que llevan a cabo los usuarios de la vía también puede acabar en sanciones económicas, ya que no solo quienes van al volante pueden recibir multas por parte de los agentes de tráfico.

Los peatones se enfrentan a sanciones por una práctica habitual

Uno de los comportamientos más habituales entre los peatones es cruzar por un lugar distinto al paso habilitado. Cuando existe un paso de peatones cercano, atravesar la calzada por otro punto puede ser sancionable y puede acarrear una multa de 80 euros.

Además, el peatón debe asegurarse siempre de que puede cruzar con seguridad y no poner en riesgo su integridad ni la del resto de usuarios de la vía.

Por otro lado, cruzar una calle cuando el semáforo está en rojo puede suponer una sanción de 200 euros, ya que esta conducta aumenta el riesgo de atropellos, especialmente en zonas urbanas donde hay una gran concentración de tráfico.

Una joven cruza un paso de peatones. / ED

Obligaciones también fuera de las zonas urbanas

Cuando un peatón se encuentre fuera de la ciudad, también debe seguir una serie de obligaciones que garanticen su seguridad. Cuando se encuentren caminado por una carretera deben:

Circular por el lado correcto de la vía

Utilizar el arcén siempre que sea posible

siempre que sea posible Hacerse visibles en condiciones de baja luminosidad

No cumplir con esto pueden acarrear sanciones de 80 euros, ya que se está poniendo en riesgo la seguridad vial y aumentando la probabilidad de sufrir un accidente.

Pese a que los peatones son uno de los colectivos más vulnerables en carretera, la normativa establece que también tienen responsabilidades. La DGT insiste en que respetar las normas no solo evita posibles multas, sino que reduce el riesgo de accidentes y atropellos.