Obras
La Laguna da un paso más en accesibilidad con la reforma de la plaza de Santo Domingo
La nueva rampa y la eliminación de escalones facilitan el acceso a personas con movilidad reducida en la plaza de Santo Domingo
El entorno de la plaza de Santo Domingo, en La Laguna, ha reabierto a la ciudadanía tras finalizar las obras impulsadas por la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad para mejorar el tránsito peatonal y eliminar barreras en este enclave histórico.
La actuación principal ha sido la construcción de una nueva rampa con menor inclinación, que sustituye a la anterior y facilita el paso de personas con movilidad reducida. También se eliminaron varios escalones de piedra, se adecuó la acera próxima y se ejecutaron rebajes de bordillo en el paso de peatones anexo.
Los trabajos incluyeron además la redistribución de distintos elementos urbanos y la intervención en la plataforma de Correos, donde se reubicaron piezas escultóricas que dificultaban el recorrido. La mejora se completa con nuevos sistemas de iluminación integrados en los muros perimetrales.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que la obra responde a peticiones ciudadanas y permite un acceso “sin excepciones”. El concejal Ángel Chinea vinculó la actuación al compromiso municipal con la accesibilidad. La nueva rampa, diseñada por la arquitecta María Luisa Cerrillos, constituye la primera fase de una futura remodelación integral de la plaza. La Laguna suma esta actuación a una política municipal reconocida con diversos premios.
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