Tenerife prepara dos grandes simulacros de emergencia: maniobras volcánicas en la cumbre y protección patrimonial en La Laguna
Las maniobras reunirán a la corporación insular, la Dirección General de Emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
El Cabildo de Tenerife ha planificado para el último trimestre del año dos simulacros de gran escala con el objetivo de elevar los estándares de respuesta y coordinación operativa ante situaciones de crisis. El primero de ellos, centrado en el riesgo volcánico, se llevará a cabo el 22 de octubre en los municipios de Guía de Isora y Vilaflor; el segundo, orientado a la protección del patrimonio histórico, se desarrollará en el mes de noviembre en San Cristóbal de La Laguna.
La iniciativa cuenta con la participación directa del Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Emergencias, y de la Subdelegación del Gobierno, con la implicación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Este simulacro se suma al celebrado el pasado mes de diciembre en el municipio norteño de Garachico.
Ensayo de riesgo volcánico el 22 de octubre
El ejercicio del 22 de octubre en el suroeste de la isla constituirá el operativo de mayor envergadura planificado para la recta final del año. Su objetivo prioritario es capacitar a los servicios de seguridad en la gestión de una crisis volcánica, consolidando los protocolos de evacuación, protección a la población y coordinación entre administraciones.
Protección de Bienes de Interés Cultural en La Laguna
Por su parte, el simulacro fijado para noviembre en La Laguna se centrará de forma específica en la salvaguarda y rescate del patrimonio artístico e histórico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.
- Objetivo de la intervención: Establecer y ensayar los protocolos para la protección y evacuación de Bienes de Interés Cultural (BIC) ante posibles contingencias.
- Evaluación posterior: La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, remarcó que estas reuniones de coordinación permiten realizar análisis posteriores para pulir los tiempos de respuesta y perfeccionar las actuaciones de los servicios intervinientes.
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