El guachinche de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional a buen precio: platos caseros y vino de la zona
El establecimiento destaca por sus platos tradicionales a precios económicos
En Tenerife todavía existen establecimientos donde la gastronomía tradicional sigue siendo la principal protagonista. Uno de ellos es Guachinche Casa Ayo, un establecimiento situado en El Sauzal, que apuesta por la cocina canaria casera y ofrecer una experiencia basada en los sabores de siempre.
Platos canarios con sabor tradicional
La carta del establecimiento reúne algunos de los platos más característicos de las Islas Canarias, con diferentes propuestas pensadas tanto para compartir como para disfrutar individualmente. En sus elaboraciones se puede encontrar:
- Escaldón
- Garbanzas
- Queso asado
- Lapas
- Churros de queso
- Huevos rotos
Además, ofrece otras elaboraciones típicas como la carne cabra, carne fiesta o bacalao encebollado. Diferentes alternativas que buscan conquistar a los comensales en cada bocado.
Un lugar para disfrutar a precios económicos
Casa Ayo ofrece vino de la casa servido a granel, procedente de productores de la zona. También cuenta con diferentes postres caseros como el quesillo, que ponen el broche final a la experiencia gastronómica.
Uno de los aspectos más destacados es su relación calidad-precio. Sus clientes valoran las raciones abundantes, la calidad de los platos y el precio ajustado que ofrece el establecimiento. Además del trato cercano del personal, que hace que los clientes se sientan como en casa.
Horario y ubicación
Guachinche Casa Ayo se encuentra en la calle Real Orotava, 61, El Sauzal. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir su experiencia gastronómica.
Abre martes, miércoles y domingo de 13:00 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de cenas hasta las 22:00 horas. Lunes y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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