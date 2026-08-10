Golpe al alquiler vacacional irregular en Tenerife: La Laguna fiscaliza las 1.179 viviendas turísticas registradas en el municipio
El Ayuntamiento lagunero es uno de los primeros de Canarias en aprobar el Plan Municipal de Comprobación y Control en cumplimiento de la nueva Ley 6/2025
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha aprobado de forma pionera el nuevo Plan Municipal de Comprobación y Control de las Viviendas Vacacionales, convirtiéndose en uno de los primeros municipios del archipiélago en completar este trámite en el marco de la reciente Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en Canarias.
El análisis técnico llevado a cabo por la Gerencia de Urbanismo tras cruzar los datos oficiales de la Consejería autonómica revela un dato revelador: de las 1.179 viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico de Canarias dentro del término municipal, el 92,7 % (1.093 inmuebles) carecen de la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas, un trámite obligatorio e imprescindible para poder operar legalmente.
Únicamente 86 viviendas han iniciado o tramitado este procedimiento ante la administración local. De ese cupo, 41 ya cuentan con informe favorable, 14 están pendientes de la inspección inicial y 31 se encuentran subsanando documentación.
Cancelación del registro e imposibilidad de comercialización
Para dar respuesta a este desajuste administrativo heredado, el plan diseñado por el Consistorio tinerfeño contempla un protocolo de actuación dividido en varias fases de ejecución:
- Fase 0 (Baja de registros): El Ayuntamiento remitirá al Cabildo de Tenerife el expediente de las 1.093 viviendas sin título municipal. La corporación insular tramitará la anulación de la declaración responsable turística por omisión esencial, lo que conllevará la pérdida del número de registro y la imposibilidad legal de comercializarse en plataformas digitales de alquiler vacacional.
- Fases 1 y 2 (Inspecciones y subsanación): Cierre de expedientes en trámite mediante visitas técnicas a los inmuebles.
- Fase 3 e inspecciones prioritarias: En coordinación con el Cabildo, se inspeccionarán individualmente los inmuebles que sigan operando de forma clandestina, priorizando los que acumulen denuncias vecinales, pertenezcan a grandes tenedores o presenten riesgos de seguridad.
Un 1,57 % del parque residencial lagunero
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este instrumento permitirá «ordenar un ámbito que ha generado preocupación social y aportar seguridad jurídica», reclamando al Gobierno de Canarias apoyo técnico y recursos para que los ayuntamientos no asuman en soledad la carga inspectora. Por su parte, el concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, remarcó que la medida busca depurar el registro y frenar la clandestinidad para proteger el acceso a la vivienda residencial.
Actualmente, las 1.179 viviendas vacacionales registradas representan el 1,57 % de las 75.000 viviendas del municipio. Aunque la ley autonómica fija un techo máximo del 10 %, el Ayuntamiento integrará en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) topes cuantitativos más ajustados a la realidad social, zonal y patrimonial de La Laguna.
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