Golpe al alquiler vacacional irregular en Tenerife: La Laguna fiscaliza las 1.179 viviendas turísticas registradas en el municipio

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha aprobado de forma pionera el nuevo Plan Municipal de Comprobación y Control de las Viviendas Vacacionales, convirtiéndose en uno de los primeros municipios del archipiélago en completar este trámite en el marco de la reciente Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en Canarias.

El análisis técnico llevado a cabo por la Gerencia de Urbanismo tras cruzar los datos oficiales de la Consejería autonómica revela un dato revelador: de las 1.179 viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico de Canarias dentro del término municipal, el 92,7 % (1.093 inmuebles) carecen de la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas, un trámite obligatorio e imprescindible para poder operar legalmente.

Únicamente 86 viviendas han iniciado o tramitado este procedimiento ante la administración local. De ese cupo, 41 ya cuentan con informe favorable, 14 están pendientes de la inspección inicial y 31 se encuentran subsanando documentación.

Portal de un edficio dedicado al alquiler vacacional en el Archipiélago. / ANDRÉS CRUZ

Cancelación del registro e imposibilidad de comercialización

Para dar respuesta a este desajuste administrativo heredado, el plan diseñado por el Consistorio tinerfeño contempla un protocolo de actuación dividido en varias fases de ejecución:

Fase 0 (Baja de registros): El Ayuntamiento remitirá al Cabildo de Tenerife el expediente de las 1.093 viviendas sin título municipal . La corporación insular tramitará la anulación de la declaración responsable turística por omisión esencial, lo que conllevará la pérdida del número de registro y la imposibilidad legal de comercializarse en plataformas digitales de alquiler vacacional.

El Ayuntamiento remitirá al el expediente de las . La corporación insular tramitará la anulación de la declaración responsable turística por omisión esencial, lo que conllevará la en plataformas digitales de alquiler vacacional. Fases 1 y 2 (Inspecciones y subsanación): Cierre de expedientes en trámite mediante visitas técnicas a los inmuebles.

Cierre de expedientes en trámite mediante visitas técnicas a los inmuebles. Fase 3 e inspecciones prioritarias: En coordinación con el Cabildo, se inspeccionarán individualmente los inmuebles que sigan operando de forma clandestina, priorizando los que acumulen denuncias vecinales, pertenezcan a grandes tenedores o presenten riesgos de seguridad.

Un 1,57 % del parque residencial lagunero

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este instrumento permitirá «ordenar un ámbito que ha generado preocupación social y aportar seguridad jurídica», reclamando al Gobierno de Canarias apoyo técnico y recursos para que los ayuntamientos no asuman en soledad la carga inspectora. Por su parte, el concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, remarcó que la medida busca depurar el registro y frenar la clandestinidad para proteger el acceso a la vivienda residencial.

Actualmente, las 1.179 viviendas vacacionales registradas representan el 1,57 % de las 75.000 viviendas del municipio. Aunque la ley autonómica fija un techo máximo del 10 %, el Ayuntamiento integrará en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) topes cuantitativos más ajustados a la realidad social, zonal y patrimonial de La Laguna.