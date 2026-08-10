El eclipse del 12 de agosto se podrá ver en directo y gratis: el IAC lo retransmitirá por YouTube
El Instituto de Astrofísica de Canarias conectará con los telescopios que captarán el fenómeno y la corona solar durante un programa especial abierto a todo el público
Quienes no puedan desplazarse hasta un buen punto para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto tendrán otra posibilidad para seguir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) retransmitirá el eclipse en directo, de forma gratuita y abierta a todo el público a través de su canal oficial de YouTube, según ha informado el propio organismo científico.
La emisión permitirá seguir el fenómeno desde cualquier dispositivo con conexión a internet y contará con imágenes captadas directamente por los telescopios desplegados para la ocasión.
Cómo ver en directo el eclipse del 12 de agosto
La retransmisión se realizará desde el Cerro del Otero, en Palencia, uno de los lugares elegidos por el IAC para su despliegue científico y divulgativo.
El programa podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube del Instituto de Astrofísica de Canarias y combinará las imágenes del eclipse con explicaciones científicas, análisis e intervenciones de diferentes especialistas.
Uno de los principales atractivos será la conexión en directo con los telescopios que estarán captando el eclipse y la corona solar, permitiendo observar detalles del fenómeno que difícilmente pueden apreciarse a simple vista.
La periodista científica Verónica Martín, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC, conducirá la retransmisión junto a la astrofísica y divulgadora Irene Puerto.
Un eclipse convertido también en experimento científico
El despliegue del IAC servirá además para realizar un ensayo del proyecto NATE, una iniciativa que prepara para 2027 una red coordinada de telescopios en Marruecos con participación de estudiantes, profesores, astrónomos e ingenieros de diferentes países.
Durante los días próximos al eclipse también se celebrarán en Palencia charlas, talleres y actividades de observación solar segura.
Así, quienes contemplen el fenómeno desde Tenerife podrán combinar la observación directa —siempre con protección adecuada— con las imágenes y explicaciones ofrecidas en tiempo real por los especialistas del IAC.
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