Cuscoy, el arqueólogo pionero que se asomó al turismo masivo y la destrucción de territorio en Tenerife

Antes de que el turismo transformara para siempre el paisaje de Canarias, Luis Diego Cuscoy (Girona, 1907 - La Laguna, 1987) ya había fijado la mirada en aquello que comenzaba a desaparecer: los campos, los antiguos oficios y las costas áridas del sur de Tenerife.

Arqueólogo pionero y figura mucho más amplia de lo que conserva la memoria colectiva, documentó un mundo en retirada y se asomó los riesgos que acompañaban a un nuevo modelo económico incipiente.

Así lo explica en una entrevista con EFE el arqueólogo y profesor jubilado de la Universidad de La Laguna Juan Francisco Navarro Mederos, quien ha dedicado años, junto a otros investigadores, a estudiar, clasificar y divulgar la obra de Cuscoy, que protagoniza además una exposición de su obra fotográfica en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA).

El hombre poliédrico

Navarro define a Cuscoy como una persona "absolutamente polifacética y poliédrica", movida por una enorme curiosidad y una actividad intelectual que lo llevó a ejercer como maestro, poeta, teórico de la educación, periodista, etnógrafo, antropólogo, fotógrafo y naturalista.

Aunque su nombre se asocia principalmente a sus investigaciones arqueológicas sobre los guanches, Navarro subraya que otras vertientes de su producción siguen siendo poco conocidas, entre ellas una obra periodística de la que han localizado al menos 374 artículos publicados en diarios y revistas canarias y nacionales.

En esos textos, y también a través de su cámara, Cuscoy dejó constancia del tránsito entre una sociedad eminentemente rural y otra marcada por los inicios del turismo y el cambio del modelo económico.

Comprendió que las mejoras económicas asociadas al turismo podían ir acompañadas de peligros y escribió sobre el abandono del campo, la desaparición de actividades artesanales y la transformación de unos paisajes que habían mantenido durante siglos una estrecha relación entre el medio natural y sus habitantes.

Sus fotografías de alfareras de Tenerife y La Gomera, pescadores, pastores, labores agrícolas y técnicas tradicionales poseen hoy, según Navarro, un valor extraordinario porque muestran un mundo que ya no existe y del que Cuscoy actuó como cronista, consciente de su progresiva desaparición.

Esa sensibilidad territorial lo llevó también a denunciar el deterioro de los paisajes áridos del sur de Tenerife y la destrucción de monumentos naturales y formaciones geológicas como consecuencia de las urbanizaciones turísticas.

Navarro ve en esa preocupación ciertos paralelismos con César Manrique, aunque matiza que Cuscoy no tenía la misma sensibilidad artística ni llegó a plantear soluciones concretas, sino que centró su mirada en la relación entre el territorio y las formas de vida desarrolladas en él.

Unas Cañadas que han dejado de estar en silencio

De recorrer hoy Tenerife, Navarro cree que lo que más le impresionaría a Cuscoy es la masificación turística de las Cañadas del Teide, un espacio que visitaba constantemente y sobre el que escribió desde la experiencia de la soledad, el silencio y la ausencia de ruido.

También se entristecería al comprobar la transformación de las costas del sur de Tenerife, cuyos paisajes áridos recorrió y fotografió antes de que fueran ocupados por el desarrollo turístico.

Navarro destaca que muchas de sus advertencias mantienen plena actualidad, desde los problemas derivados de los incendios forestales o el peligro de masificación que traía el modelo económico implantado en Canarias durante las décadas de 1960 y 1970.

Cuscoy en el franquismo

La trayectoria de Cuscoy estuvo, no obstante, atravesada por el franquismo y por los equilibrios que se vio obligado a realizar para sobrevivir profesionalmente.

"Era un hombre de izquierdas y al menos agnóstico. Cuando estalló la Guerra Civil fue denunciado por un compañero maestro por izquierdista y anticristiano. A la larga fue depurado y, en ese primer momento, tuvo que buscar la protección de un familiar militar y de algunos sacerdotes que él conocía", relata Navarro.

Existe por ello una diferencia sustancial entre sus escritos de las décadas de 1920 y 1930, centrados en la pobreza rural, la falta de escolarización infantil, los abusos sociales y la deriva militarista, y los que produjo durante el primer franquismo, un "funambulismo" al que Cuscoy recurrió por supervivencia, en ocasiones atravesado por la ironía para poder envolver la crítica social en un lenguaje poético y sortear la presión de las décadas de 1940 y 1950.

El franquismo condicionó asimismo sus primeros pasos en la arqueología, pero esa influencia, dice Navarro, fue perdiendo peso y sus planteamientos terminaron por distanciarse de la doctrina oficial, en parte porque las autoridades consideraban la arqueología canaria una actividad pintoresca y no le atribuían entonces especial trascendencia política.

El legado arqueológico de Cuscoy

Aunque muchas de sus investigaciones han quedado sobrepasadas por los avances en el conocimiento científico, su principal legado, destaca Navarro, fue acercar los antiguos habitantes de Tenerife a una sociedad que apenas los conocía, mediante sus publicaciones y la creación del Museo Arqueológico de Tenerife.

También identificó las Cañadas del Teide como una gran zona arqueológica y llamó la atención sobre grabados rupestres de La Palma y El Hierro, que comenzaron a atraer el interés de investigadores de otros lugares.

La imagen popular del guanche continúa así profundamente condicionada por el relato de Cuscoy, especialmente su caracterización como un pueblo eminentemente pastor y su vinculación directa con los pastores tradicionales de las islas.

Para Navarro, esa influencia sobre cómo imaginan los canarios y tinerfeños a los guanches demuestra hasta qué punto Cuscoy no solo estudió el pasado, sino que moldeó la forma en que varias generaciones de canarios han imaginado y comprendido a sus antepasados.