La Aemet prevé para este martes lloviznas y hasta 30 °C en Tenerife: la isla mantendrá temperaturas estables y rachas de viento fuerte
La Agencia Estatal de Meteorología no descarta registros de hasta 30 °C en las medianías del sur tinerfeño y lloviznas en el nordeste durante las horas nocturnas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este martes en Tenerife y el resto del archipiélago canario una jornada marcada por cielos nubosos en el norte de las islas con apertura de claros en horas diurnas, temperaturas sin grandes cambios y viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte.
En el caso particular de Tenerife, la Aemet advierte de que no se descartan lloviznas débiles en el nordeste de la isla durante las horas nocturnas. Las temperaturas máximas continuarán en valores cálidos, pudiendo alcanzar o superar localmente los 30 °C en las medianías orientadas al sur y en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana. La capital, Santa Cruz de Tenerife, oscilará entre los 24 °C de mínima y los 29 °C de máxima.
Alerta por rachas de viento fuerte en Tenerife
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte concentrados en los extremos sureste y oeste de la isla, así como en la vertiente sur del área metropolitana, zona en la que no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En las costas del suroeste tinerfeño predominarán las brisas.
En el ámbito marítimo que rodea a Tenerife y a las islas occidentales, la previsión contempla viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste con olas de 1 a 2 metros de altura.
Predicción en el resto del archipiélago canario
- Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte con apertura de claros a mediodía. En medianías del sur y este se alcanzarán los 30 °C y no se descartan los 32 °C puntuales. Viento del nordeste fuerte en el sureste y oeste, con posibles rachas muy fuertes. (Las Palmas de Gran Canaria: 23 °C / 26 °C).
- La Palma: Nuboso en el norte y este, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Lloviznas débiles en el nordeste a primeras y últimas horas del día. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste. (Santa Cruz de La Palma: 20 °C / 26 °C).
- La Gomera: Cielos nubosos al norte con apertura de claros en horas centrales. Temperaturas en ligero descenso en el interior sur. Viento moderado del nordeste y brisas en la costa sur. (San Sebastián de La Gomera: 24 °C / 29 °C).
- El Hierro: Intervalos de nubes al norte y poco nuboso en el resto. Ligeros descensos de las mínimas. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes en extremos este y oeste. (Valverde: 18 °C / 24 °C).
- Fuerteventura: Intervalos nubosos en litorales este y oeste, despejando a lo largo del día. Máximas de 30 °C a 32 °C en el sureste. Viento del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía. (Puerto del Rosario: 22 °C / 27 °C).
- Lanzarote: Nubosidad matinal en el norte que tenderá a despejar en horas centrales. Temperaturas estables y viento moderado del nordeste. (Arrecife: 22 °C / 30 °C).
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