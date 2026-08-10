La Aemet prevé para este martes lloviznas y hasta 30 °C en Tenerife: la isla mantendrá temperaturas estables y rachas de viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este martes en Tenerife y el resto del archipiélago canario una jornada marcada por cielos nubosos en el norte de las islas con apertura de claros en horas diurnas, temperaturas sin grandes cambios y viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte.

En el caso particular de Tenerife, la Aemet advierte de que no se descartan lloviznas débiles en el nordeste de la isla durante las horas nocturnas. Las temperaturas máximas continuarán en valores cálidos, pudiendo alcanzar o superar localmente los 30 °C en las medianías orientadas al sur y en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana. La capital, Santa Cruz de Tenerife, oscilará entre los 24 °C de mínima y los 29 °C de máxima.

Alerta por rachas de viento fuerte en Tenerife

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte concentrados en los extremos sureste y oeste de la isla, así como en la vertiente sur del área metropolitana, zona en la que no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En las costas del suroeste tinerfeño predominarán las brisas.

En el ámbito marítimo que rodea a Tenerife y a las islas occidentales, la previsión contempla viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste con olas de 1 a 2 metros de altura.

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