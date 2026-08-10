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La Aemet prevé cielos nubosos, menos calor y lloviznas este lunes en Tenerife

Los termómetros marcarán máximas de 28 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo.

Aemet / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los tinerfeños vivirán este lunes una notable bajada de temperaturas con máximas que marcarán los 28 grados, una situación que no se producía desde hace varias jornadas.

Además, a ello hay que unirle que en algunos puntos de la isla habrá cielos nubosos y se podrán producir ligeras lloviznas, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del archipiélago se prevé un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar lloviznas dispersas durante las horas nocturnas, así como en el norte y oeste de las más orientales, con claros durante las horas centrales.

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo

Cielos nubosos en un imagen de archivo. / EUROPA PRESS

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Cielos nubosos en el nordeste, por debajo de 1000-1100 metros, con intervalos nubosos en el resto de la zona norte, sin descartar lloviznas a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior, especialmente en medianías orientadas al este, sur y oeste, donde no se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC. Con pocos cambios en el resto de zonas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte, por debajo de unos 1000 metros, con claros durante las horas centrales, sin descartar lloviznas a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior y sur, y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 27

LA PALMA

Cielos nubosos en el nordeste por debajo de 1100-1200 metros, con intervalos nubosos en el resto de las zonas norte y este, sin descartar lloviznas a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior, especialmente en el oeste y sur, y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sur, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el nordeste, por debajo de unos 1000 metros, con intervalos nubosos en el resto de la zona norte, sin descartar lloviznas a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior, especialmente en el oeste y sur, y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 23

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