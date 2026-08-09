Yacimientos de Tenerife con conchas de lapas y burgados revelan un secreto de los guanches: usaban técnicas para conservar los recursos del mar

Un conchero es mucho más de lo que aparenta a simple vista: una acumulación de restos de moluscos en la costa, principalmente lapas y burgados. Los concheros de Tenerife son en realidad auténticos archivos históricos que preservan información muy valiosa sobre la vida de los guanches y los cambios en el paisaje costero de los últimos mil años. Buenavista del Norte es el municipio que mejor conserva estos yacimientos arqueológicos, que revelan que los primeros pobladores de la Isla tenían una visión sostenible y aplicaban estrategias para no esquilmar los pocos recursos de los que disponían.

La Universidad de La Laguna (ULL) profundiza sobre la relación de los guanches con el mar a través de una metodología novedosa que no había ensayado antes en este tipo de yacimientos: el estudio de pequeños fósiles está ayudando a reconstruir el paisaje litoral y su evolución. Esta es la principal novedad del trabajo codirigido por los investigadores de la ULL Cristo Hernández y Álvaro Castilla y cuyos resultados se acaban de publicar en la revista científica The Holocene.

Marisqueo ecológico de los guanches

La labor de campo en la costa de Buenavista del Norte muestra que la recolección de lapas y burgados se desarrolló de forma continuada entre los siglos II y XII mediante estrategias sostenibles y adaptadas a las características del litoral. La conducta de la población guanche en la recolección de estos alimentos habla de un conocimiento heredado de generación y generación para no esquilmar y sostener en el tiempo este recurso.

Cristo Hernández explica que «la actividad marisquera en el norte fue intensa durante muchos años, pero esta población sabía muy bien cuáles coger y cuáles no para no poner en peligro la reproducción». «Nuestro compañero Eduardo Mesa», detalla, «lo había comprobado en concheros más recientes y lo incluyó en su tesis doctoral».

Ahora han documentado que esta conducta existe desde épocas muy tempranas. Este hecho se comprueba en el tamaño de las lapas halladas. No se puede hablar de normas escritas o leyes en la recolección de moluscos, pero sí de «un funcionamiento social sujeto a normas, de un patrón de conducta cultural, aprendido y transmitido generacionalmente», aclara Cristo Hernández.

Por eso, la sostenibilidad en la recolección de moluscos es un hecho importante en el comportamiento de los aborígenes: «Son respetuosos con la naturaleza y logran que una práctica económica se sostenga durante siglos sin generar problemas de supervivencia del recurso. Se puede tener una conducta sostenible con el territorio y hay grupos humanos, como el de la costa de Buenavista, que lo han demostrado».

Un conchero estudiado en la investigación de la Universidad de La Laguna / El Día

Los guanches eran excelentes pescadores. Es otra de las teorías que se refuerza en este trabajo. «Siempre pensamos en ellos como pastores. Pero la población que vivía, por ejemplo, en la costa de Buenavista del Norte desarrollaba una importantísima actividad marisquera y esto les caracterizaba. El mar era fundamental en su economía y no solo por el marisqueo, sino también por la pesca».

En este sentido, el investigador apunta a los abundantes restos de pescado que aparecen en los yacimientos arqueológicos y a la señal isotópica de algunos restos humanos. «Este último dato lo ha estudiado Elías Sánchez en su tesis», argumenta el arqueólogo de la ULL. «Los guanches tenían una dieta variada y diversa en función del lugar en el que vivieran. Se trata de estudios que están en una fase inicial, pero van en buen camino y darán resultados pronto. La norma general sería plantear que tenían una dieta variada».

El componente vegetal

Otra de las revelaciones de este estudio está en el componente vegetal del litoral. Aunque se traten de yacimientos con restos del mar, la investigación reconstruye una costa con vegetación autóctona más abundante y sin especies muy extendidas en la actualidad, como las tuneras. «El paisaje original sería ligeramente distinto. Además, las primeras generaciones de guanches también empiezan a transformarlo. No van a impactar de una manera drástica, pero sí lo modifican: roturan tierras para el cultivo, las dedican al pasto para el ganado y todo esto provoca cambios. Con este trabajo comprobamos que hubo paisajes distintos y también seguimos el impacto humano sobre el lugar».

Para Hernández, este estudio es un claro ejemplo de que «la arqueología no tiene ningún sentido si no la utilizamos para aprender cómo reaccionan los territorios a la vida humana y cómo influye su comportamiento». Esta investigación enseña, de esta manera, que el litoral canario, aunque parece muy transformado, aún conserva un registro histórico que hay que conocer, conservar y cuidar.

El futuro de los concheros de Buenavista del Norte es esperanzador. El especialista no tiene dudas. «Se está promoviendo la declaración de zona arqueológica y creo que va a prosperar», sunraya. «Estos yacimientos son ampliamente conocidos por los expertos y por la población local. Es cuestión de responsabilidad administrativa y depende de distintas instituciones».