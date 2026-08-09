El otro proyecto pendiente para cerrar el Anillo Insular por el norte: Tenerife busca 123 millones para la vía entre Icod y La Guancha

Cerrar el Anillo Insular por la vertiente norte de Tenerife no depende solo del megatúnel de Tigaiga, un conducto de siete kilómetros previsto para unir La Guancha y Los Realejos. El Gobierno canario busca financiación para completar el otro tramo de la red viaria insular entre Icod de los Vinos y La Guancha. La Viceconsejería de Infraestructuras ya tiene la memoria del proyecto pero necesita 123 millones de euros para iniciar el proceso de licitación, a los que se suman otros 600 millones del túnel de Tigaiga. El viceconsejero del área, Francis González, espera atar la cuantía «antes de firmar el nuevo convenio de Carreteras con el Estado».

El proyecto contempla una variante de la autopista del norte (TF-5) con un trazado superior a cinco kilómetros y dos calzadas –de dos carriles de 3,5 metros de ancho cada una– por la que se podrá circular a 80 kilómetros por hora. También prevé otro túnel de doble tubo en Las Cucharas para evitar que el trazado pase bajo las viviendas, pero mucho menor que el de Tigaiga. El plazo de ejecución es de 22 meses. El documento la define como una obra de «transición», ya que «no resuelve por sí sola el tramo más conflictivo en La Guancha y Los Realejos, que estamos planteando resolver con un túnel más grande, pero deja ejecutada una pieza esencial para avanzar hacia ese cierre», según González.

En cuanto al trazado, comenzará después de la salida del túnel de Buen Paso, en Icod de los Vinos, en la TF-5 y finalizará en el futuro enlace de La Guancha, en el entorno del PIRS, donde comenzaría el megatúnel de Tigaiga. El proyecto deja claro que pasará muy cerca de núcleos urbanos como San Juan de la Rambla, Santa Catalina, Las Crucitas, Las Cucharas y, especialmente, Buen Paso, además de atravesar terrenos accidentados y entornos de alto interés ambiental. La pendiente máxima será de un 6% en algunas partes, en especial en las conexiones entre esta nueva carretera y la que une Icod y El Tanque.

El túnel de Las Cucharas es una de las singularidades del plan. De doble tubo, será mucho más pequeño que el de Tigaiga, al medir entre 500 y 1.000 metros. Según el proyecto, una vez pasado el municipio de La Guancha –en dirección a Icod– se emboquilla al sur del barrio de Santo Domingo y continúa hacia el suroeste para finalizar en las inmediaciones de Buen Paso, en la Ciudad del Drago. La excavación atravesará las traquitas escoráceas –formaciones geológicas volcánicas de carácter sálico– de la Montaña Abejera. El ancho de cada tubo es de 10,5 metros. En este sentido, el proyecto constructivo describe los posibles riesgos propios de macizos volcánicos como desmoronamiento de clave, formación de chimeneas, problemas de estabilidad en el frente, desprendimiento de bloques y frentes mixtos.

Además del túnel de Las Cucharas, los otros dos elementos principales de esta variante de la autopista del norte son los enlaces de La Guancha y Buen Paso, en Icod de los Vinos. El primero de ellos se sitúa al sur del barrio de Las Crucitas y al oeste de Santa Catalina. Su tipología es de diamante con una glorieta central en altura. Esto permitirá conectar con la carretera de La Guancha, la TF-352, y mediante esta con la TF-5.

El enlace de Buen Paso se dispondrá al sur de este núcleo. Su principal función es conectar con el siguiente tramo del Anillo Insular y dar comunicación a la Isla Baja. La tipología es de trompeta. Las vías que permiten movimientos hacia El Tanque, la Isla Baja y Los Realejos se organizan con un ramal bidireccional que cruza el tronco por un paso inferior y que conecta con la TF-5. Este enlace obliga a separar la actual carretera en dos calzadas independientes: una sobre la ya existente y otra de nueva construcción en sentido El Tanque.

El tiempo es un factor aún más determinante en este tramo de la circunvalación insular que en el resto. El proyecto se plantea para anticiparse a una redistribución del tráfico cuando se abra el tramo del Anillo Insular hacia El Tanque y crezcan los flujos de tráfico por el corredor del norte. Si los trámites administrativos del segmento entre Icod de los Vinos y La Guancha no se aceleran, no estaría terminado a tiempo para absorber este incremento de la circulación.

El viceconsejero de Infraestructuras, Francis González (CC), recordó que la anterior propuesta, en el mandato pasado, «pretendía prolongar el enlace de Icod de los Vinos hasta Las Aguas, en San Juan de la Rambla, y salir a cielo abierto en ese entorno. En esta legislatura recortamos esa solución para terminar en La Guancha». El proyecto se detiene en la importancia y el valor ambiental del corredor del norte, que comprende los paisajes protegidos de Rambla de Castro, Campeches y Tigaiga.

Las condiciones ambientales conviven con la saturación actual de la TF-5. Por este motivo, también analiza cuáles serán los flujos de tráfico en dos horizontes: 2035 y 2045. Para realizar una estimación de demanda futura, se aplica una tasa de crecimiento anual del 4,5%. Con la hipótesis planteada, la intensidad del tránsito en la vía será de 44.452 vehículos al día en 2035 y de 71.265 en 2045. Una obra de este calado conlleva una serie de expropiaciones. En este caso, el valor total es de 3,8 millones de euros.