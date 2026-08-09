Previsión de la Aemet para este domingo en Tenerife: cielos nubosos en el norte, calima en medianías y menos calor

Un domingo veraniego, pero sin tanto calor como en las jornadas precedentes. Eso es lo que espera a los tinerfeños este 9 de agosto. Si bien se podrán alcanzar los 32 grados en algunos puntos de la isla, para nada será igual que los 36 o 37 vividos este sábado.

A ello, se sumarán los cielos nubosos en el norte de la isla y la calima en zonas de medianías y cumbres, tal y como se desprende de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto al conjunto del archipiélago, se espera un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, así como en el norte y oeste de las más orientales, abriéndose claros durante las horas centrales. Calima en medianías y cumbres, tendiendo a retirarse durante la segunda mitad del día, y temperaturas en descenso en zonas de interior, especialmente en las islas de mayor relieve, donde localmente será notable.

Turistas en la playa de Los Cristianos, al sur de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte por debajo de 800-1000 metros, con claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Calima ligera en medianías y cumbres, retirándose a partir del mediodía. Temperaturas en descenso en zonas de interior, especialmente en medianías orientadas al este, sur y oeste, donde localmente será notable. En costas, predominio de ligeros descensos. Es probable alcanzar los 30-32 ºC en zonas bajas del valle de Güímar y del sur de la isla. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana por la tarde, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 31

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte por debajo de 800-1000 metros, con claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Calima ligera en medianías y cumbres, retirándose a partir del mediodía. Temperaturas en descenso en zonas de interior, especialmente en medianías, donde localmente será notable. En costas, predominio de ligeros descensos. Es probable alcanzar localmente los 30 ºC en medianías del sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste, con probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 28

LA PALMA

Cielos nubosos en el nordeste por debajo de 900-1200 metros, con intervalos nubosos en el resto de la zona norte y este. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en medianías y cumbres, retirándose a partir de la mañana. Temperaturas en descenso en zonas de interior, especialmente en el norte y este, donde localmente será notable. En costas, predominio de ligeros descensos. No se descarta alcanzar localmente los 30 ºC en medianías del noroeste y oeste. Alisio con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sur, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 27

EL HIERRO

Intervalos nubosos por debajo de 800-1000 metros. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Calima ligera en medianías y cumbres, retirándose a partir del mediodía. Temperaturas en descenso en zonas de interior del sureste, donde localmente será notable. En costas, predominio de ligeros descensos. Se podrán alcanzar localmente los 30 ºC en medianías y zonas bajas del sur, especialmente en el suroeste. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 22 27