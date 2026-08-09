La pizzería de Tenerife que homenajea a la Virgen de Candelaria con una pizza única que solo estará disponible por tiempo limitado
La pizzería ha creado una pizza inspirada en la Basílica de Candelaria con ingredientes canarios e italianos
La gastronomía también puede convertirse en una forma de contar las historias y tradiciones de un lugar. Eso es precisamente lo que ha hecho Pizzería La Barchetta, en Candelaria, con una creación especial que rinde homenaje a la Virgen de Candelaria, patrona del archipiélago.
El creador de contenido @soydududog no ha dudado en acudir a probar la bautizada como La Patrona y compartir la experiencia con sus seguidores. "Dicen que la mejor forma de rendir homenaje a una tierra… es contando su historia", comenta.
Una combinación que busca conquistar a quienes la prueben
La propuesta combina productos de la gastronomía canaria con ingredientes italianos tradicionales. La base de la pizza se elabora con almogrote y mozzarella italiana. A continuación, se le añade rúcula, capocollo italiano, queso ahumado y se culmina con un toque de miel de palma "que contrasta de locos con el almogrote", asegura.
Además, en la parte alta le colocan "una especie de focaccia", que lleva ajo, pimienta negra y un chorrito de aceite. Una mezcla de sabores que busca unir ambas cultas gastronomías. El creador de contenido aseguró que la estaba "espectacular", destacando tanto la originalidad del concepto como el resultado final.
Una pizza inspirada en la Basílica de Candelaria
Más allá de los ingredientes, lo que más llama la atención es su aspecto visual porque no tiene nada que ver con una pizza tradicional. Esta incorpora una masa superior elaborada como una focaccia que recrea la forma de una cúpula, inspirada en la Basílica de Candelaria. La elaboración se completa colocando una cruz de pan en la parte superior.
"La Patrona no solo lleva el nombre de la Virgen de Candelaria; su masa superior representa un templo, inspirado en la Basílica que custodia a la Patrona de Canarias. Una creación única que une tradición, arte y sabor", asegura el creador de contenido.
Una creación limitada
La Barchetta se encuentra en la Plaza de La Patrona, 14, en Candelaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han probado sus elaboraciones. Además, los interesados en disfrutar de La Patrona no pueden perder el tiempo, ya que solo estará disponible hasta el 16 de agosto.
Abre lunes, martes y jueves de 13:00 a 00:00 horas, mientras que viernes, sábado y domingo amplía su horario y comienza a ofrecer servicio a partir de las 9:00 horas. Miércoles el restaurante italiano permanece cerrado por descanso del personal.
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