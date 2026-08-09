Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBañista fallecido en TenerifeIncendio en El SobradilloLos partidos del CD Tenerife en la TVCEscuela Humor LabTodos los datos del eclipse solar en CanariasActualidad de los incendios en España
instagramlinkedin

El honor de un ritual ancestral: la siega del cereal en el norte de Tenerife que se transmite a hijos y nietos

La recreación etnográfica de la recogida del trigo en Icod El Alto, en Los Realejos, cumple dos décadas y mantiene el magnetismo de apreciar imágenes de otros tiempos, en los que, para la inmensa mayoría, poder comer requería de trabajos, esfuerzos y sacrificios cotidianos

Encuentro de la Siega Tradicional de Los Realejos, en imágenes

Encuentro de la Siega Tradicional de Los Realejos, en imágenes

Ver galería

Encuentro de la Siega Tradicional de Los Realejos / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

La siega tradicional del cereal en Icod El Alto, en Los Realejos, se puede mirar con asombro y desconocimiento; también están los ojos expertos de quienes detectan el trabajo correcto del que no lo es. Y después se hallan aquellas personas que viven con honor y orgullo este ritual ancestral. La agricultura de medianías lucha por pervivir cuando casi todos los factores parecen desfavorables.

En esta edición hubo emoción y lágrimas de recuerdo por aquellos que hicieron posible este proyecto y ya no están. Pero, a la vez, se mantiene la esperanza en otras generaciones que creen en una forma de vida pegada a la tierra y los animales.

Erasma González acudió durante 14 años con su marido, José Antonio Hernández, Tonono. Él murió hace casi seis años. Gloria Rodríguez acompañó a su esposo, Miguel Ángel Torres, que falleció hace dos meses. Ambos eran dos exponentes de la cultura del cereal en La Laguna, que siempre ayudaron en la escenificación icolaltera.

Relevo

Este domingo, quienes manejaban las guadañas eran sus respectivos hijos, Andrés Hernández y Fernando Torres, en el mejor homenaje que se puede brindar a sus padres. Erasma y Gloria seguirán siendo espectadoras, pero, sobre todo, se mantendrán, mientras puedan, como guardianas de la tradición.

Siega tradicional de Icod El Alto

Siega tradicional de Icod El Alto / El Día

El Encuentro de Siega Tradicional Diego Pérez cumple veinte años con un sólido apoyo del Ayuntamiento, el Cabildo y de la Fundación Tenerife Rural, así como de varios colectivos.

Esta vez el tiempo no acompañó para una buena recogida. La bruma rastrera se apoderó del paisaje y la lluvia horizontal se dejó notar. Una buena siega requiere de mucho sol y calor, para que el corte con las hoces y guadañas sea más efectivo. Pero, a pesar de todo, se cumplió con la tarea programada.

Pasado y presente

Vicente Suárez Llano ha estado vinculado toda su vida al sector primario. Es consciente de que los jóvenes no quieren ni oír hablar del campo. Y, en parte, los comprende, "porque no da nada". Pone un ejemplo: las papas que ha plantado este año "no dan ni para comer ni para semillas".

Mateo Felipe es un joven cantador de folclore, que un día decidió que su apego a la tradición debía ser algo más que interpretar una copla. También ejerce como agricultor. Defiende la importancia de plantar un cantero, aunque no se viva de la agricultura, pues, de no ser así, "esto cada día irá a peor".

Siega tradiciona de Icod El Alto

Siega tradiciona de Icod El Alto / El Día

Juan Antonio Jorge Peraza, de la Fundación Tenerife Rural, fue el gran impulsor de la siega tradicional de Icod El Alto. Recuerda que las agencias de Extensión Agraria del Cabildo en el 2006 trabajaban por expandir el trigo de barbilla. Y a él se le encomendó hablar con los productores y la recreación etnográfica para respaldar la citada variedad, que, en la producción anual, es muy equilibrada en cantidad y calidad. Hoy, la mayoría de los agricultores la cultivan, indica.

Noticias relacionadas y más

Sistema de plantación

Orgulloso del acto se mostraba el concejal de Desarrollo Rural, José Alexis Hernández, quien insiste en recordar el sistema de plantación que se da en Icod El Alto, donde se combina el cereal, la papa bonita y los chochos. Este modelo impide que la polilla de la papa se asiente en este enclave. Tras la siega, se hicieron los mollos y se cargaron los mulos. Después vinieron las papas, el gofio, el pescado salado y el vino.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  2. Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  3. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  4. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  5. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  6. Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  7. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
  8. Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad

Al homenaje de Pedri en Tegueste, mejor en guagua: recomiendan el uso del transporte público para acudir al acto del martes

Al homenaje de Pedri en Tegueste, mejor en guagua: recomiendan el uso del transporte público para acudir al acto del martes

El Cabildo de Tenerife sale de Bodegas Insulares, pero conserva su presencia en los sectores estratégicos

El Cabildo de Tenerife sale de Bodegas Insulares, pero conserva su presencia en los sectores estratégicos

El honor de un ritual ancestral: la siega del cereal en el norte de Tenerife que se transmite a hijos y nietos

El honor de un ritual ancestral: la siega del cereal en el norte de Tenerife que se transmite a hijos y nietos

La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas

La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas

Restricciones de acceso al Teide y a la corona forestal durante las Perseidas y el eclipse solar

Restricciones de acceso al Teide y a la corona forestal durante las Perseidas y el eclipse solar

La Virgen de Candelaria y el Beñesmén: el origen guanche que se esconde detrás del 15 de agosto en Tenerife

La Virgen de Candelaria y el Beñesmén: el origen guanche que se esconde detrás del 15 de agosto en Tenerife

La DGT lo confirma: esta avería del coche aumenta en verano y puede costar muy cara a los conductores tinerfeños si no revisan este elemento clave

La DGT lo confirma: esta avería del coche aumenta en verano y puede costar muy cara a los conductores tinerfeños si no revisan este elemento clave

Yacimientos de Tenerife con conchas de lapas y burgados revelan un secreto de los guanches: usaban técnicas para conservar los recursos del mar

Yacimientos de Tenerife con conchas de lapas y burgados revelan un secreto de los guanches: usaban técnicas para conservar los recursos del mar
Tracking Pixel Contents