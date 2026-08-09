Al homenaje de Pedri en Tegueste, mejor en guagua: recomiendan el uso del transporte público para acudir al acto del martes

El Ayuntamiento de Tegueste celebrará, junto al Cabildo, un recibimiento institucional al futbolista teguestero Pedro González, conocido como Pedri, el próximo 11 de agosto, tras su proclamación como campeón del mundo con la selección española.

Para facilitar los desplazamientos, el consistorio y la corporación insular han animado a los aficionados a usar el transporte público para acudir al acto, por lo que Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) ha puesto a disposición de las personas usuarias diferentes líneas con conexión a Tegueste.

Entre ellas, la Línea 050, que conecta La Laguna con Tegueste a través de un recorrido directo por la carretera general; así como la Línea 052, que une el Intercambiador de La Laguna con Tegueste, pasando por El Socorro y Las Toscas. Se suma la Línea 057, que conecta La Laguna, Tacoronte, Tejina y Tegueste, y la 051, del intercambiador de La Laguna a Tegueste pasando por el barrio de Pedro Álvarez.

Detalles del acto

El acto comenzará a las 17:00 horas en la Casa Consistorial, y contará con la presencia del alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, así como representantes de ambas instituciones, familiares y personas invitadas, según ha informado el consistorio en una nota.

Durante el recibimiento, Pedri saldrá al balcón del Ayuntamiento para saludar a los vecinos, vecinas y visitantes que se acerquen a compartir este recibimiento el próximo martes.

En un mensaje difundido en redes sociales, el Ayuntamiento de Tegueste y el Cabildo de Tenerife han invitado a participar en este homenaje y a acompañar al futbolista teguestero en una jornada que reconocerá su "brillante trayectoria" deportiva así como su reciente título de campeón del mundo con la selección española.