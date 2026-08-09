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La DGT prepara un cambio en las matrículas españolas: estos son los vehículos tinerfeños que se verán afectados en los próximos meses

Tráfico prevé que el cambio se lleva a cabo a finales de año o principios de 2027

El director general de Tráfico, Pere Navarro.

El director general de Tráfico, Pere Navarro. / EFE

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Helena Ros

Helena Ros

Las matrículas de los nuevos vehículos españoles está a punto de vivir un nuevo cambio. Tras varios meses viendo automóviles nuevos en los que la letra N era la principal protagonista del distintivo de identificación, La Dirección General de Tráfico (DGT) se prepara para que la letra P sea quien encabeza las matrículas próximamente.

Se prevé que este cambio llegue a finales de 2026 o principio de 2027, cuando las combinaciones con la letra N se agoten. Los nuevos vehículos empezarán a recibir matrículas cuyas combinaciones empezaran por PBB.

¿Cómo funciona el sistema de matriculación?

Desde el año 2000, España utiliza un sistema compuesto por cuatro números y tres letras, acompañado de la banda azul de la Unión Europea y la identificación del país. Además, el sistema actual evita utilizar vocales para impedir la formación de palabras malsonantes o combinaciones no apropiadas. También se excluyen letras como la Ñ y la Q.

La DGT va asignando las combinaciones de forma progresiva y, cuando se completa una serie, se pasa a la siguiente letra.

Ya ha entrado en vigor: cambios en las letras de las matrículas de los coches desde este julio

Cambios en las letras de las matrículas de los coches / Neomotor

Cuánto cuesta matricular un vehículo

Desde RACE, explican que matricular un vehículo nuevo implica abonar diferentes gastos, entre ellos la tasa de matriculación de la DGT, que en 2026 se sitúa en 99,77 euros para turismos. A esa cantidad hay que sumar otros impuestos, como el impuesto de matriculación en función de las emisiones de CO₂ y el impuesto de circulación municipal. En el caso de los ciclomotores, la tasa es de 27,85 euros.

Noticias relacionadas y más

Cuando adquieres un vehículo nuevo, el concesionario se encarga de realizar la gestión, el coste total del proceso puede variar aproximadamente entre 200 y 1.000 euros, dependiendo del vehículo y de los trámites.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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