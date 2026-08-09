La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas

Por fin el calor dará una tregua en Tenerife. Para este lunes, 10 de agosto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica un claro descenso de temperaturas, con termómetros que oscilarán entre los 22 grados de mínimas y los 28 de máximas.

Una situación que reconforta después de varias jornadas en los que superaban con creces los 30ºC.

En concreto, la previsión marca que las temperaturas estarán en ligero descenso en zonas de interior, especialmente en medianías orientadas al este, sur y oeste, donde no se descarta que se alcancen, localmente, los 30ºC.

Nubosidad y vientos

Además, la isla tendrá cielos nubosos en el nordeste, por debajo de 1000-1100 metros, con intervalos nubosos en el resto de la zona norte, sin descartar lloviznas a primeras y últimas horas. En el resto estará poco nuboso o despejado.

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, se espera un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar lloviznas dispersas durante las horas nocturnas, así como en el norte y oeste de las más orientales, con claros durante las horas centrales.

Una mujer se tapa del sol con su abanico durante una jornada de calor en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Temperaturas con pocos cambios en el norte y ligeros descensos en el sur, especialmente en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte, especialmente durante las horas diurnas, en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y sur de Jandía en Fuerteventura, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables en Gran Canaria.