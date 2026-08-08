El Sauzal consolida la recuperación de su litoral: amplía el deslinde para su mayor protección

La costa de El Sauzal afronta una nueva etapa con un mayor blindaje de su riqueza natural. La revisión y ampliación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre afecta a una franja de 1,6 kilómetros entre Punta del Puertito y Barranco Cabrera y permitirá ampliar la superficie de la orilla sometida al régimen de máxima protección. La apertura del procedimiento fue autorizada por la Dirección General de la Costa y el Mar el 20 de julio y la propuesta del nuevo deslinde está en información pública tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La actuación no se limita a modificar una delimitación administrativa. La incorporación de nuevos terrenos al dominio público marítimo-terrestre refuerza su protección jurídica, garantiza su carácter público y restringe las actuaciones que pueden desarrollarse. La Ley de Costas reserva estos espacios en plena orilla al uso público y solo contempla intervenciones en circunstancias excepcionales y por razones de interés general.

El nuevo deslinde adquiere especial relevancia por la historia reciente de esta franja litoral. El Ministerio de Medio Ambiente ejecutó allí entre finales de 2006 y 2010 el derribo de 418 edificaciones que ocupaban de forma irregular terrenos pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre. El proceso comenzó tras intensas protestas vecinales y tuvo como objetivo recuperar los terrenos y devolver a la costa su estado natural.

Imagen mostrando el deslinde vigente (verde) y la rectificación propuesta (amarillo). / E. D.

Su desaparición transformó el paisaje de un litoral marcado durante décadas por la presencia de viviendas y otras edificaciones particulares. Tras los derribos se impulsaron actuaciones para mejorar el entorno y facilitar el acceso ciudadano, como un paseo peatonal de unos 1.500 metros, además de mobiliario urbano, accesos, miradores y restauración de la vegetación. Casi dos décadas después, la ampliación del deslinde supone un nuevo paso para consolidar aquella recuperación. La delimitación del dominio público marítimo-terrestre permitirá determinar con mayor precisión qué terrenos quedan bajo la protección de la legislación estatal y reforzará las garantías frente a nuevas ocupaciones incompatibles con su carácter público.

Ampliación del paseo en Costa de Rojas

La actuación coincide además con otro proyecto destinado a seguir transformando esta parte del litoral: la ampliación y continuidad del paseo en Costa de Rojas. La intervención permitirá completar el itinerario peatonal existente y mejorar la conexión entre distintos puntos de esta franja costera. Protección jurídica y recuperación física avanzan así en paralelo.

El Cabildo de Tenerife, promotor del proyecto, aprobó a finales de julio la ampliación del plazo y de la financiación prevista para ejecutar las obras de mejora del paseo marítimo de Costa de Rojas. La intervención podrá desarrollarse hasta el 2 de agosto de 2028 y contará con una aportación insular superior a los 602.000 euros. El proyecto contempla el acondicionamiento y la mejora del paseo marítimo, además de actuaciones destinadas a facilitar su comunicación con las zonas de baño próximas. El propósito es recuperar este espacio para el uso cotidiano de la ciudadanía, mejorar su seguridad y hacerlo más accesible.

El nuevo deslinde sustituirá al aprobado el 18 de julio de 2002. En 2013, el Ministerio ya rectificó un error material relacionado con la fecha de los planos incorporados al procedimiento anterior. El expediente incluye una delimitación provisional tanto de la zona de dominio público como de la correspondiente a la zona servidumbre de protección, también protegida para procurar vías de acceso a la orilla.

La historia reciente de El Sauzal permite entender la trascendencia de la revisión. Primero fueron las 418 edificaciones derribadas para recuperar un espacio ocupado irregularmente. Después llegaron las actuaciones para acondicionar el litoral. Ahora se inicia un procedimiento para ampliar el ámbito protegido y consolidar jurídicamente aquella recuperación.