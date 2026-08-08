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La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias

Las autoridades alerta sobre estafas amorosas que buscan vaciar las cuentas bancarias de las víctimas

La Policía Nacional alerta sobre las estafas que pueden sufrir algunos ciudadanos este verano

La Policía Nacional alerta sobre las estafas que pueden sufrir algunos ciudadanos este verano / Rober Solsona - Europa Press

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Helena Ros

Helena Ros

Conocer el amor a través de internet es cada vez más común, pero en muchas ocasiones no es oro todo lo que reluce. El verano es una época en la que muchas personas encuentran a su amor de verano, pero los ciberdelincuentes también se aprovechan de estas búsquedas para vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a todos los ciudadanos, a través de sus redes sociales oficiales, para que no caigan en esta estafa tan común durante los meses de verano. "No dejes que jueguen con tus sentimientos para vaciar tu cuenta", advierten.

Cuidado con los amores de verano

"¿Has encontrado tu amor de verano por internet? Perfecto, siempre que no empiece a pedirte dinero", así comienza el vídeo la agente de la Policía Nacional. El fraude comienza conociendo a tu amor de verano por internet, pero acaba dejando la cuenta bancaria vacía.

El estafador comienza una conversación hasta conseguir la confianza de la víctima y hacerle creer que busca una relación sentimental. Tras ganársela, comienza a solicitarle dinero con justificaciones como que necesita dinero para comprar un billete y viajar a conocerse, le ha surgido un problema familiar o con el equipaje. Es decir, diferentes excusas con el único objetivo de obtener información personal o bancaria de la víctima y acceder a su dinero.

"Si tu historia de amor incluye transferencia puede que no sea amor, puede que sea una estafa. No piques", advierte la Policía Nacional.

Consejos clave para no ser víctima de este fraude

Las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución al comenzar una relación a través de internet. El principal riesgo de la estafa es el vínculo emocional que el estafador crea con la víctima y cuando esta descubre que todo era un engaño, los ciberdelincuentes ya han obtenido la información necesaria o vaciado las cuentas bancarias.

Para evitar caer en este tipo de fraude, los ciudadanos deben seguir estos consejos:

Noticias relacionadas y más

  • Nunca enviar dinero ni realizar inversiones por recomendación de personas conocidas únicamente a través de internet.
  • No compartir datos personales ni bancarios con desconocidos.
  • Desconfía de quienes prometen grande oportunidad de inversión o beneficios.
  • No ser impulsivo y meditar la decisión antes de realizar la acción.

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