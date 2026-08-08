El hidrógeno verde busca compradores para abrirse paso en Tenerife

El futuro del hidrógeno verde en Tenerife no depende solo de disponer de suelo, financiación o tecnología para producirlo. La condición que determinará su viabilidad es saber quién está dispuesto a comprarlo y comprometer esa demanda antes de dimensionar las instalaciones. Sin consumidores asegurados durante un periodo suficiente, una planta corre el riesgo de quedar sobredimensionada, infrautilizada o sin viabilidad económica.

La demanda condiciona prácticamente todas las decisiones posteriores. El volumen que se prevea vender determinará el tamaño de los electrolizadores, la capacidad de almacenamiento, los sistemas de compresión, la logística de distribución y, finalmente, la inversión. Por eso, no basta con identificar posibles consumidores: es necesario conocer cuáles están realmente dispuestos a adquirir el hidrógeno y respaldar esa intención mediante compromisos contractuales.

El catedrático de Física Aplicada y responsable de la participación de la Universidad de La Laguna (ULL) en Green Hysland, Ricardo Guerrero Lemus, sitúa ahí el principal desafío para Tenerife. La Universidad trabaja desde 2021 en adaptar a la Isla el modelo desarrollado por este proyecto europeo en Mallorca, donde se prueba una cadena completa de producción, distribución y consumo de hidrógeno renovable.

La experiencia mallorquina incluye aplicaciones en transporte, turismo, industria, generación energética e incorporación de hidrógeno a la red de gas. Pero trasladar ese modelo a Tenerife no significa copiar sus instalaciones. Cada isla debe definir sus consumidores, fuentes renovables, necesidades de almacenamiento y condiciones de transporte. En Tenerife, el primer paso es construir un mercado capaz de sostener la producción.

La clientela potencial

Entre los potenciales compradores figuran empresas de transporte, industrias, hoteles, operadores portuarios o productores de combustibles sintéticos. La contratación pública también podría contribuir a crear una demanda inicial mediante flotas de guaguas, vehículos municipales o instalaciones públicas. Las administraciones podrían financiar proyectos, convertirse en consumidoras o impulsar la compra pública de hidrógeno.

La participación de fondos públicos obliga, además, a justificar con mayor rigor la demanda, la utilidad social, los costes y el retorno de la inversión. Si una instalación se financia exclusivamente con capital privado, su dimensión dependerá de la capacidad inversora de la empresa y del riesgo que quiera asumir. Con recursos públicos, conocer de antemano quién consumirá el producto resulta todavía más relevante.

El profesir Ricardo Guerrero Lemus / E.D.

Asegurar compradores cobra importancia porque el hidrógeno renovable sigue siendo una tecnología cara. Electrolizadores, compresores, depósitos y pilas de combustible aún no han alcanzado los niveles de fabricación masiva y estandarización de otras tecnologías. Esto encarece las instalaciones y dificulta competir con los combustibles fósiles o con la electrificación directa cuando esta es posible.

La Universidad de La Laguna, esencial

La estrategia europea pretende acelerar la fabricación industrial y abaratar progresivamente los equipos. Green Hysland nació con una inversión inicial cercana a 50 millones de euros y financiación de Horizonte 2020 para demostrar la cadena de valor del hidrógeno en un territorio insular. La experiencia de Mallorca se estudia como referencia para Tenerife y otras islas europeas.

La ULL ha analizado para Tenerife la integración de electrolizadores en redes insulares, las necesidades de producción y compresión y la posibilidad de utilizar el hidrógeno para aprovechar excedentes de energías renovables y prestar servicios al sistema eléctrico. También existen contactos con agentes energéticos como DISA, que impulsa en el Polígono Industrial de Granadilla un proyecto para preparar suelo destinado a futuras infraestructuras de transición energética.

Determinar el mercado

Pero disponer de terreno o capacidad técnica no responde a la cuestión decisiva. Antes de levantar una planta hay que determinar cuánto hidrógeno puede absorber realmente Tenerife, qué sectores lo utilizarían, durante cuánto tiempo estarían dispuestos a comprarlo y a qué precio. La demanda debe marcar la dimensión de la infraestructura, y no al contrario.

A la ecuación económica se suma la territorial. Tenerife deberá decidir hasta qué punto apuesta por grandes plantas centralizadas o permite también producir cerca de los puntos de consumo. Las grandes instalaciones concentran la inversión y permiten mayores volúmenes, pero obligan a transportar después el hidrógeno mediante camiones, hidroductos o redes específicas, con los costes y afecciones asociados.

El reto no empieza levantando una planta, sino asegurando compradores. La demanda deberá decidir la capacidad, la inversión y la distribución. Comprometer el consumo es la condición previa para que el hidrógeno verde sea viable en Tenerife. El mercado será, en última instancia, el que determine la escala del proyecto.