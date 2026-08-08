El guachinche de Tenerife que mantiene la esencia tradicional: cocina canaria casera y carnes a la brasa

Tenerife todavía guarda establecimientos en los que la cocina canaria tradicional es la principal protagonista. Uno de ellos es Guachinche La Paca, un establecimiento de Tacoronte que apuesta por las recetas de toda la vida y carnes a la brasa.

Ubicado en el bajo de una vivienda familiar, el guachinche mantiene la esencia de los negocios de toda la vida. Ofrece a sus comensales una propuesta gastronómica basada en raciones generosas y precios económicos, una parada obligatoria para disfrutar en familia o con amigos.

Cocina canaria y carnes a la brasa

Su carta cuenta con algunos de los platos más característicos de la gastronomía canaria. Entre ellos destacan:

Escaldón

Garbanzas

Huevos estrellado

Champiñones rellenos de almogrote

Para quienes busquen opciones de carnes, el local cuenta con una amplia variedad de elaboraciones a la brasa como bistecs, secreto ibérico o parrilladas para compartir entre varias personas. Además, uno de sus platos estrella es el solomillo "La Paca", un plato que conquista a muchos clientes.

Un lugar para disfrutar sin gastar demasiado

La experiencia gastronómica se culmina con una selección de postres caseros que van variando. Entre sus opciones puede encontrar dulces típicos de las islas como polvito uruguayo o quesillo y también otras alternativas como la tarta de la abuela.

Uno de los aspectos más valorados por sus clientes es la relación entre calidad-precio. Guachinche La Paca ofrece raciones generosas y cocina casera a precios ajustados, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de la gastronomía tradicional sin gastar mucho.

Horario y ubicación

Guachinche La Paca se encuentra en la calle Cecilio Marrero, 5A, en Agua García (Tacoronte). Cuenta con una valoración de 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de una experiencia gastronómica canaria tradicional.

Abre de miércoles a domingo de 12:30 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 20:00 a 23:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.