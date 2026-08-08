Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto

Canarias tiene una cita con el cielo el próximo miércoles 12 de agosto. Ese día tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026: un eclipse total de Sol que, sin embargo, desde el Archipiélago se observará de forma parcial.

La Luna comenzará a interponerse entre la Tierra y el Sol durante la tarde y cubrirá progresivamente buena parte del disco solar. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) sitúa la parcialidad del eclipse en Canarias en torno al 70%, aunque el porcentaje variará dependiendo del lugar de observación.

El espectáculo durará cerca de dos horas. En Canarias comenzará aproximadamente sobre las 18.55 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 19.55 horas y terminará cerca de las 20.45 horas, con ligeras diferencias dependiendo de la Isla y el punto desde el que se observe.

Será entonces, en el momento de mayor ocultación, cuando el Sol adquiera forma de media luna antes de que la Luna continúe su recorrido.

A qué hora es el eclipse solar en Canarias

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se producirá durante las últimas horas de la tarde.

De manera aproximada, estas son las horas que habrá que tener en cuenta en Canarias:

Inicio del eclipse: alrededor de las 18.55 horas.

alrededor de las 18.55 horas. Máximo: en torno a las 19.55 horas.

en torno a las 19.55 horas. Final: sobre las 20.45 horas.

Las horas pueden variar algunos minutos dependiendo de la ubicación exacta desde la que se observe el fenómeno.

La situación será diferente en la Península. Allí, se podrá contemplar el eclipse total en buena parte de la mitad norte. En Canarias, en cambio, el Sol no llegará a quedar completamente oculto en ningún momento.

Cuánto durará el eclipse en Canarias

Una de las particularidades del eclipse en las Islas será precisamente su duración.

Desde que la Luna comience a cubrir el Sol hasta que termine de atravesarlo pasarán cerca de dos horas, lo que permitirá seguir de forma progresiva las diferentes fases del fenómeno.

El eclipse se producirá además a última hora de la tarde, con el Sol descendiendo hacia el horizonte. Por este motivo, para observarlo será importante contar con un lugar que tenga una buena visibilidad hacia el oeste y, sobre todo, utilizar en todo momento una protección adecuada para los ojos.

Dónde ver el eclipse del 12 de agosto en Canarias

El eclipse podrá observarse desde distintos puntos de Canarias sin necesidad de desplazarse hasta las cumbres o acudir a un observatorio.

El Gobierno de Canarias, a través del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, ha preparado además un dispositivo con ocho atalayas cósmicas, una en cada isla, para seguir el fenómeno de forma divulgativa y con asesoramiento sobre cómo hacerlo de manera segura.

Estos son los puntos:

Tenerife: avenida del Emigrante, en Playa San Juan, Guía de Isora.

avenida del Emigrante, en Playa San Juan, Guía de Isora. La Gomera: plaza de San Pedro, en Valle Gran Rey.

plaza de San Pedro, en Valle Gran Rey. La Palma: playa de Los Tarajales, en Tazacorte.

playa de Los Tarajales, en Tazacorte. El Hierro: La Maceta, en La Frontera.

La Maceta, en La Frontera. La Graciosa: plaza del Puerto de Caleta de Sebo.

plaza del Puerto de Caleta de Sebo. Lanzarote: paseo marítimo de La Santa, en Tinajo.

paseo marítimo de La Santa, en Tinajo. Fuerteventura: Castillo de El Tostón, en El Cotillo.

Castillo de El Tostón, en El Cotillo. Gran Canaria: calle Doctor Domingo Hernández Guerra, en Tejeda.

Estos espacios permitirán seguir el eclipse con información y material divulgativo, aunque no será imprescindible acudir a ellos para contemplar el fenómeno.

La recomendación es evitar desplazamientos innecesarios o concentraciones masivas, ya que el eclipse podrá observarse desde numerosos lugares del Archipiélago siempre que exista una buena visión del Sol.

Reparto de gafas para ver el eclipse

En las ocho atalayas cósmicas está previsto distribuir alrededor de 2.000 gafas homologadas por punto de observación para facilitar que el público pueda seguir el eclipse con seguridad.

A esta iniciativa se suma la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE, que repartirán gratuitamente dos millones de gafas para eclipses en España.

De ese total, el Grupo Social ONCE distribuirá 1,7 millones y las 300.000 restantes se repartirán a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Qué gafas sirven para ver el eclipse solar

No todas las gafas sirven para mirar al Sol.

El Instituto de Astrofísica de Canarias advierte de que las únicas adecuadas para observar directamente el eclipse son aquellas certificadas con la norma EN ISO 12312-2:2015, específica para la observación solar directa.

Antes de utilizarlas hay que comprobar también que no estén dañadas. El filtro no debe presentar arañazos, perforaciones, dobleces ni zonas deterioradas.

Las gafas de sol convencionales no sirven, independientemente de lo oscuras que sean. Tampoco deben utilizarse radiografías, cristales ahumados, CD, películas fotográficas u otros métodos caseros.

Cómo ver el eclipse de forma segura

La principal recomendación para disfrutar del eclipse solar en Canarias es sencilla: nunca hay que mirar directamente al Sol sin una protección adecuada.

El IAC advierte de que hacerlo puede provocar daños graves e irreversibles en la retina. Además, una quemadura solar en el ojo no tiene por qué causar dolor inmediatamente, por lo que una lesión puede pasar desapercibida en un primer momento.

Las gafas deben colocarse antes de dirigir la mirada hacia el Sol y solo deben retirarse una vez que se haya apartado de nuevo la vista. El IAC aconseja realizar observaciones breves y hacer pausas entre ellas.

En Canarias esta protección será necesaria durante todo el eclipse. Al tratarse de un fenómeno parcial en las Islas, no habrá ningún momento en el que el Sol quede cubierto por completo y pueda contemplarse directamente sin gafas.

También hay que extremar las precauciones si se utilizan prismáticos, telescopios o cámaras. Mirar al Sol a través de estos instrumentos sin filtros solares específicos puede resultar peligroso porque concentran la radiación.

Un eclipse parcial en Canarias y total en parte de España

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será especialmente importante porque será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península en más de un siglo.

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este y pasará por diferentes zonas de la mitad norte. Canarias quedará fuera de esa franja, por lo que desde las Islas se contemplará únicamente la fase parcial.

Eso no impedirá que el Archipiélago disfrute de una de las grandes citas astronómicas del verano. Durante cerca de dos horas, la Luna irá avanzando sobre el disco solar hasta alcanzar su máximo alrededor de las 19.55 horas.