Eclipse del 12 de agosto en Tenerife: esto es lo que no podrás hacer por el riesgo de incendios

Tenerife se prepara para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno que atraerá a numerosos ciudadanos hasta los lugares con mejor visibilidad de la Isla. Sin embargo, su celebración coincide con un periodo de elevado riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades han pedido extremar las precauciones.

La Delegación del Gobierno ha propuesto Puerto de la Cruz y Playa San Juan como puntos de observación en Tenerife. Durante la reunión de coordinación del dispositivo, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, reclamó máxima prudencia ante la posibilidad de que se produzcan concentraciones de personas en espacios naturales.

Tenerife permanece este jueves en alerta por riesgo de incendios forestales, mientras que Gran Canaria continúa en alerta máxima por encima de los 400 metros. La situación puede cambiar antes del eclipse, por lo que será necesario consultar nuevamente las medidas vigentes el 12 de agosto.

No se podrá hacer fuego ni utilizar barbacoas

Mientras permanezca activa la alerta, el Cabildo de Tenerife mantiene una serie de medidas extraordinarias de prevención en toda la zona de riesgo forestal de la Isla.

Está prohibido hacer fuego en el exterior, una restricción que incluye hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. La medida pretende evitar que una chispa o un descuido pueda generar un conato durante una jornada en la que se espera una mayor presencia de personas en distintos puntos de observación.

Barbacoa en un área recreativa de Tenerife precintada ante la alerta por riesgo de incendio. / El Día

Por tanto, quienes tengan previsto desplazarse para contemplar el eclipse no podrán preparar comida utilizando fuego en las zonas afectadas por las restricciones, aunque se trate de instalaciones recreativas o elementos portátiles.

Prohibido fumar en zonas forestales

Tampoco se permite fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas dentro de las zonas de riesgo.

La prohibición busca reducir la posibilidad de que una colilla mal apagada pueda entrar en contacto con vegetación seca. El Cabildo recuerda, además, que no se deben arrojar fósforos o cigarrillos desde los vehículos ni abandonar residuos en los espacios naturales.

Las autoridades han pedido también que cada persona retire la basura que genere durante la observación y la deposite posteriormente en los contenedores correspondientes.

Sin fuegos artificiales ni maquinaria que produzca chispas

Las medidas extraordinarias prohíben igualmente las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas capaces de provocar chispas.

El Cabildo precinta los fogones de las zonas recreativas de Tenerife. / ED

Esta limitación afecta a equipos como radiales, soldadores, motodesbrozadoras y otros dispositivos que puedan producir una fuente de ignición cerca de la vegetación. Solo se contemplan excepciones de urgente necesidad que hayan sido autorizadas previamente por el Servicio de Gestión Forestal.

¿Se podrá acceder a los senderos?

Las medidas de grado 1 vigentes en Tenerife no establecen un cierre general de pistas y senderos forestales. El tránsito por estas vías, la circulación en bicicleta o a caballo y el acceso de propietarios a sus fincas continúan permitidos, siempre que se respeten las condiciones de seguridad.

No obstante, el Cabildo recomienda evitar el acceso y la permanencia en zonas forestales mientras continúe la alerta. También podrán adoptarse cierres o limitaciones concretas si las condiciones meteorológicas empeoran antes del eclipse.

Por este motivo, no conviene improvisar un punto de observación en la montaña sin comprobar previamente que el acceso está abierto y permitido.