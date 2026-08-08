El Cabildo de Tenerife reduce las restricciones para la prevención de incendios forestales a prealerta, excepto en el Sur, que estará en alerta

El Cabildo de Tenerife ha desescalado las medidas extraordinarias preventivas a prealerta para la prevención de incendios forestales en la isla, excepto la zona Sur que queda en alerta con medidas de grado 1, en consonancia con la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias y teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias meteorológicas.

Ello supone que se retira el sistema dinámico de control y regulación de accesos a Masca, en el Parque Rural de Teno, puesto en marcha el pasado 30 de julio con el objetivo de reforzar la seguridad de las personas, proteger el espacio natural y asegurar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia durante situaciones de riesgo de protección civil.

La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entra en vigor este domingo, 9 de agosto, a partir de las 08:00 horas, hasta la finalización de dicha situación de alerta.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala que “dada la situación cambiante de la meteorología, se ha decidido estar en situación de prealerta en prevención de incendios en la Isla, menos en la zona Sur, donde se ha decidido permanecer en situación de alerta. No obstante, la evolución de las condiciones meteorológicas obliga a mantener la atención y a actuar con responsabilidad”. Asimismo, reiteró el llamamiento a la ciudadanía “para que extreme las precauciones y contribuya a preservar nuestro patrimonio natural, especialmente en estos días en los que las condiciones pueden favorecer la propagación de cualquier incendio”.

Reunión del Cecopin. / E. D.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, apunta que “la desescalada del nivel de riesgo no significa que podamos bajar la guardia. Es preciso mantener la prudencia y extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda inducir u originar un incendio, especialmente en el medio natural”. En este sentido, recordó que “la prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para evitar situaciones que puedan poner en peligro nuestros montes, a la población y a los equipos de emergencia”.

Estas medidas se aplican en las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife y tienen como objetivo minimizar cualquier actividad susceptible de provocar un fuego en un contexto especialmente delicado, marcado por las altas temperaturas, la baja humedad y las condiciones favorables para la propagación rápida de incendios.

Restricciones

Solo en prealerta o Grado 0 queda prohibida la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, permitiéndose el resto de actividades sin restricciones, aunque con recomendación, que no prohibición, de medidas de grado 1 por precaución.

Entre las principales restricciones que se activan con el nivel de Grado 1 o alerta para el Sur, queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo.

También quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

No obstante, sí se permite el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras, la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales, aunque desde el Cabildo se insiste en extremar la prudencia y limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo.