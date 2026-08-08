Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
Participantes de una competición de apnea que se celebra en Radazul observan un escuelo justo antes de las pruebas
Un tiburón ha sido avistado este sábado en la costa de Tenerife por varias personas que se preparaban para realizar una prueba de apnea.
En concreto, los hechos ocurrieron en la costa de Radazul, en el término municipal de El Rosario.
"Un tiburoncito en Radazul nos vino a dar buena suerte en la competición de apnea de Canarias", publicaba la usuaria de TikTok Alma Rohen, junto a un vídeo en el que se la ve corriendo para acercarse al mar a verlo. En el mismo, aparecen también las imágenes captadas por el buceador y apneísta Gastón Anfibio (@gastonanfibio), quien captó la aleta del tiburón cerca del muelle.
En su vídeo, el propio Gastón aclara que el avistamiento se ha producido justo antes de la competición que se celebra este sábado en la zona, el Campeonato de Canarias de Apnea Outdoor 2026.
Una situación que generó expectación entre los participantes, y también más de una broma: "Hoy o ganamos la competición o perdemos una pierna", se escucha decir de fondo en el vídeo, publicado con la música de los dibujos 'Baby shark', mientras otra persona dice: "Chacho, pero este está patrullando ahí".
Apnea junto al tiburón
En el vídeo publicado por Alma, también se puede ver cómo algunos apneístas nadan en las mismas aguas que el escualo sin darse cuenta: "Los apneístas esos no saben que están nadando al lado de un tiburón, por ahí está", apunta la joven.
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