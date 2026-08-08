La Aemet anuncia temperaturas más suaves este domingo en Tenerife: las máximas alcanzarán los 31 grados

El calor dará una tregua a Tenerife este domingo con un descenso notable de las temperaturas con respecto a la jornada del sábado. Aun así, los termómetros seguirán marcando datos de verano, con máximas que podrán alcanzar los 31 grados. Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé, además, cielos nubosos en el norte por debajo de 800-1000 metros, con claros durante las horas centrales. En el resto de zonas habrá cielos poco nubosos o despejados.

También se espera calima ligera en medianías y cumbres, que irá retirándose a partir del mediodía.

En cuanto a las temperaturas, estarán en descenso en zonas de interior, especialmente en medianías orientadas al este, sur y oeste, donde localmente será notable. En costas, habrá un predominio de ligeros descensos.

Una jornada de ola de calor en Tenerife. / Arturo Jiménez

Aunque con temperaturas más suaves, lo cierto es que se podrán alcanzar los 30-32º C en zonas bajas del Valle de Güímar y del sur de la isla. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana por la tarde, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Previsión general

El descenso generalizado de temperaturas se producirá en todo el archipiélago. De hecho, este domingo ya no habrá ninguna isla en aviso amarillo por este fenómeno.

En concreto, la previsión de la Aemet indica que habrá un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, así como en el norte y oeste de las más orientales, abriéndose claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado.

Calima en medianías y cumbres, tendiendo a retirarse durante la segunda mitad del día. Temperaturas en descenso en zonas de interior, especialmente en las islas de mayor relieve, donde localmente será notable. En costas, predominio de ligeros descensos.

Alisio con predominio de la componente norte en la provincia oriental, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sureste de Lanzarote y mitad sur de Fuerteventura, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables en zonas de La Gomera y Gran Canaria.