Hasta 34 ºC y calima este sábado en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet

Tenerife afronta este sábado una nueva jornada de calor, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 34 ºC en El Rosario y Candelaria y de forma local en medianías del sur de la isla. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta además a la presencia de calima ligera en medianías y cumbres, que aumentará a últimas horas.

El cielo estará despejado en buena parte de Tenerife, aunque se esperan algunos intervalos de nubes bajas en las zonas del norte. Las temperaturas tendrán pocos cambios en general, con algunas variaciones en el área metropolitana: las máximas bajarán en el norte y subirán en el sur.

Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 33 ºC de máxima y tendrá una temperatura mínima prevista de 24 ºC. En las zonas más cálidas del este y el sur de la isla, los valores podrán ser superiores y llegar hasta los 34 grados.

La calima aumentará al final del día

Uno de los elementos destacados de la jornada será la presencia de calima. La Aemet prevé una concentración ligera de polvo en suspensión en medianías y cumbres de Tenerife, con tendencia a aumentar durante las últimas horas del sábado.

Por ello, la visibilidad podrá verse afectada especialmente en las zonas más elevadas, aunque el episodio será inicialmente de carácter ligero.

Alisio fuerte y posibles rachas muy fuertes

El viento también será protagonista. El alisio soplará con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste de Tenerife, además de alcanzar localmente las zonas altas de la vertiente oeste.

Durante la primera mitad del día no se descartan rachas ocasionales muy fuertes en las zonas altas del oeste de la isla.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

El calor continuará también en otras islas. Gran Canaria será una de las zonas más cálidas del Archipiélago, con hasta 34 ºC en medianías del sur y oeste y en el sureste, mientras las mínimas no bajarán de los 25 ºC en algunos puntos.

Fuerteventura podrá alcanzar los 34 ºC en zonas del interior sureste y Lanzarote llegará a los 31 ºC en Arrecife.

En La Gomera se podrán alcanzar localmente los 34 ºC en medianías del sur y sureste, mientras La Palma podrá registrar hasta 34 ºC de forma puntual en medianías del oeste.

El Hierro también tendrá temperaturas elevadas en sus medianías del este y sureste, donde se podrán alcanzar los 34 ºC, aunque Valverde tendrá una máxima de 26 ºC.

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En el conjunto del Archipiélago predominarán los cielos despejados, con intervalos de nubes bajas en los sectores norte de las islas montañosas. El alisio soplará con intervalos de fuerte y tenderá a amainar a lo largo de la jornada.