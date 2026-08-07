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La ULL cierra sus instalaciones hasta el 25 de agosto

La institución académica justifica el cierre de sus servicios por motivos organizativos y de eficiencia de los servicios

Exterior de la Facultad de Periodismo en La Laguna.

Exterior de la Facultad de Periodismo en La Laguna. / ED

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) cerrará sus instalaciones y servicios desde este viernes, a partir de las 21:00 horas, hasta las 6:00 del martes 25 de agosto "atendiendo a razones organizativas y de eficiencia de los servicios".

Durante este periodo, los centros docentes, oficinas y restantes servicios no estarán disponibles para el público ni será posible acceder a los campus y edificios de la institución, salvo casos excepcionales como el de experimentos vivos que precisen supervisión.

La sede electrónica permanecerá operativa, pero las peticiones recibidas durante este periodo serán tramitadas una vez reiniciada la actividad académica, ya que el periodo de cierre ha sido declarado inhábil. También seguirán activos la plataforma web, el campus virtual y el servicio de correo electrónico.

Días inhábiles

La institución académica publicó en el Boletín Oficial de Canarias su relación de días inhábiles que, en un modificación difundida el 3 de agosto, determina que todo este periodo será inhábil para la presentación de solicitudes de participación en procesos selectivos de personal docente e investigador, así como para la publicación de listados, cómputo de plazos y reunión de las comisiones de selección en los referidos procedimientos.

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Para procesos selectivos de PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios), el periodo inhábil quedará circunscrito al periodo de cierre de instalaciones, es decir, entre el 8 y el 24 de agosto.

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