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Terremotos en Tenerife: el Teide tiembla, pero no habrá erupción a corto plazo

En lo que va de año se han registrado 10 enjambres sísmicos en el Parque Nacional

El Parque Nacional del Teide en una imagen de archivo.

El Parque Nacional del Teide en una imagen de archivo. / ED

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La actividad sísmica del Parque Nacional del Teide lleva meses poniendo en alerta a los tinerfeños. Aunque los mensajes de los expertos son claros cuando aseguran que no se espera una erupción volcánica a corto plazo, lo cierto es que la experiencia vivida con el Tajogaite en La Palma hace que a muchos nos entren los miedos de pensar que se pueda vivir una situación similar en Tenerife.

Y no es para menos, ya que en lo que va de 2026 se han producido unos 10 enjambres sísmicos en Teide, mientras que en los últimos años, apenas hubo seis. Así lo informó este jueves el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Ithaiza Domínguez, tras la reunión del comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca).

En concreto, según apuntó el especialista, hubo una fase importante de actividad en la zona entre febrero y marzo, que se atenuó entre abril y mayo, pero ha vuelto en los meses de junio y julio, cunado se han detectado tres enjambres sísmicos.

Reuniones periódicas

La situación actual en el Parque Nacional ha provocado que el comité haya acordado que las reuniones del Pevolca se realicen cada tres meses, con el objetivo de realizar un seguimiento más exhaustivo de la situación. Así, si bien no se espera una erupción a corto o medio plazo, puesto que se tienen que dar ciertas circunstancias para ello, como una intrusión magmática cortical, algo que no se encuentra en este momento, también es verdad que esta puede iniciarse en cualquier momento, por lo que es necesario estar preparado y hacer un seguimiento periódico.

Sentidos por la población

Los científicos también han dejado claro que hay que tener en cuenta que los enjambres que se han producido en los últimos meses pueden continuar e, incluso, algún terremoto podría ser sentido por la población.

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Sin embargo, eso no implica que se generen daños.

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