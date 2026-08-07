Tenerife se prepara para el eclipse del 12 de agosto: cuidado con este gesto con el móvil que puede dañar la cámara y tus ojos

Tenerife ya cuenta las horas para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total que podrá observarse de forma parcial desde Canarias, donde la Luna llegará a ocultar alrededor del 70% del disco solar. La expectación ha disparado los preparativos para contemplarlo y, también, el interés por conseguir una fotografía del momento con el teléfono móvil.

Sin embargo, los expertos recuerdan que hay algo más importante que conseguir la imagen perfecta: proteger los ojos y tomar precauciones si se apunta un teléfono móvil directamente hacia el Sol.

La tentación será sencilla: sacar el móvil, levantarlo hacia el cielo y pulsar el botón de la cámara cuando comience el eclipse. Pero la intensa radiación solar puede afectar a los componentes ópticos y al sensor de determinados dispositivos si permanecen enfocados directamente hacia el Sol durante un tiempo prolongado.

Por ello, quienes quieran fotografiar el fenómeno deben extremar las precauciones y utilizar, cuando corresponda, filtros solares específicos para fotografía. En ningún caso la pantalla del teléfono debe utilizarse como sustituto de una protección ocular.

Así se verá el eclipse en Tenerife

A diferencia de buena parte de la Península, donde el eclipse será total, en Tenerife el fenómeno será parcial. La Luna pasará por delante del Sol y llegará a ocultar aproximadamente el 70% de su superficie visible.

Esto significa que el Sol no desaparecerá por completo en ningún momento desde la Isla. Precisamente por ello, no debe confundirse el oscurecimiento producido por el eclipse con una situación segura para mirar directamente al astro.

Aunque el cielo se vuelva más oscuro durante el máximo del fenómeno, la radiación solar seguirá siendo peligrosa para la vista.

La observación debe realizarse siempre con gafas específicas para eclipses y nunca con gafas de sol convencionales.

Las gafas de sol no sirven para ver el eclipse

Uno de los errores más habituales es pensar que unas gafas de sol oscuras son suficientes para proteger los ojos. No es así.

Las gafas de sol convencionales no están diseñadas para observar directamente el Sol y no proporcionan la protección necesaria durante un eclipse. Para mirar al astro es imprescindible utilizar gafas específicas para observación solar que cumplan los requisitos de seguridad correspondientes.

También es importante comprobar que las gafas se encuentran en perfecto estado antes de utilizarlas. Si el filtro está deteriorado, rayado o presenta cualquier defecto, no deben emplearse.

Los expertos recomiendan colocarlas antes de dirigir la mirada hacia el Sol y mantenerlas puestas mientras se observe el fenómeno.

¿Qué pasa si quiero fotografiar el eclipse con el móvil?

El teléfono puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del eclipse. Miles de personas intentarán conseguir una fotografía o un vídeo para compartirlo posteriormente en redes sociales.

Pero hay que tener cuidado con una acción aparentemente inofensiva: apuntar directamente el móvil hacia el Sol durante un periodo prolongado.

La intensa luz solar puede afectar al sensor de algunos dispositivos en determinadas circunstancias. Por ello, si se quiere realizar fotografía solar, lo recomendable es utilizar un filtro específico diseñado para este tipo de imágenes y seguir las indicaciones del fabricante del dispositivo o del accesorio empleado.

Además, fotografiar el eclipse nunca debe implicar mirar directamente al Sol a través de la pantalla del teléfono. El móvil no sustituye a las gafas de protección. La prioridad debe ser siempre la seguridad de la vista.

Un hombre saca una foto al eclipse solar parcial de 2025 en el Teide a través de unas gafas homologadas / Arturo Jiménez

Especial cuidado con los niños

Los menores requieren una atención especial durante la observación del eclipse. La curiosidad puede hacer que se quiten las gafas o que intenten mirar directamente al Sol para comprobar qué ocurre.

Por ello, los adultos deben supervisar en todo momento la observación y asegurarse de que los niños utilizan correctamente la protección.

También deben descartarse los métodos caseros que se utilizaban antiguamente para observar eclipses, como cristales ahumados, negativos fotográficos o cualquier otro sistema improvisado.

La recomendación es utilizar únicamente material específicamente diseñado y homologado para la observación solar.

El eclipse durará unos minutos, pero el daño puede ser permanente

Uno de los principales riesgos de observar un eclipse sin protección adecuada es provocar lesiones en la retina. El problema es que la retina no dispone de receptores del dolor, por lo que una persona puede estar sufriendo una lesión sin darse cuenta inmediatamente.

Los daños pueden aparecer posteriormente y, en determinados casos, ser permanentes.

Por eso, el hecho de que el Sol esté parcialmente oculto por la Luna no significa que sea seguro mirarlo directamente. En Tenerife, donde el eclipse será parcial, esta precaución resulta especialmente importante.