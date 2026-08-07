EL DÍA sortea entre sus suscriptores 2 abonos dobles para disfrutar del PHE Festival 2026 en Puerto de la Cruz

El verano en Canarias encara su recta final con una de las citas culturales y musicales más esperadas del año. El Tenerife Phe Festival, que tendrá lugar los próximos 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, volverá a reunir a miles de asistentes en un evento que combina música en directo, arte, gastronomía, tendencias y experiencias al aire libre.

Con motivo de esta nueva edición, EL DÍA quiere premiar la fidelidad de sus lectores poniendo en marcha un sorteo exclusivo para suscriptores en el que regalará 2 abonos dobles para disfrutar del festival durante los dos días de programación.

Una oportunidad única para vivir de cerca una de las grandes citas del calendario cultural de Canarias sin perderse ninguno de los conciertos y actividades previstas.

Un premio para disfrutar del festival al completo

Los ganadores recibirán uno de los dos abonos dobles que permitirán acceder al PHE Festival 2026 durante las jornadas del viernes 4 y sábado 5 de septiembre.

Con esta iniciativa, EL DÍA continúa acercando a sus suscriptores algunas de las mejores propuestas de ocio, cultura y entretenimiento que se celebran en las Islas, ofreciendo experiencias exclusivas que complementan las ventajas de formar parte de la comunidad de suscriptores del periódico.

Porque apoyar el periodismo de calidad también tiene recompensa.

PHE Festival, una cita imprescindible del verano en Canarias

El PHE Festival se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del archipiélago gracias a una propuesta que va mucho más allá de la música.

Cada edición convierte a Puerto de la Cruz en un punto de encuentro para artistas, público y creadores, ofreciendo un cartel que reúne a destacados nombres de la escena nacional e internacional junto a actividades relacionadas con el arte, el diseño, la innovación, la sostenibilidad y la gastronomía.

Su ambiente abierto, su ubicación privilegiada y una programación pensada para todos los públicos han convertido al festival en una referencia dentro del panorama musical de Tenerife y en una de las grandes citas para despedir el verano.

PHE Festival 2025 / Alejandro Amador

La edición de 2026, que se celebrará los 4 y 5 de septiembre, volverá a llenar la ciudad de música, creatividad y experiencias compartidas en un entorno único frente al Atlántico.

EL DÍA apuesta por acercar las mejores experiencias a sus suscriptores

En EL DÍA queremos acercar a nuestros suscriptores las mejores experiencias de ocio, cultura y entretenimiento que se celebran en Canarias.

Por ello, ponemos en marcha este nuevo sorteo para que dos afortunados puedan disfrutar gratuitamente de uno de los festivales más esperados del verano.

Esta iniciativa forma parte de las ventajas que ofrece el Club del Suscriptor ED+, un programa exclusivo que recompensa la fidelidad de nuestros lectores con descuentos en una amplia selección de establecimientos, acceso a promociones especiales, invitaciones a eventos y sorteos exclusivos como este.

Una oportunidad para vivir en primera persona un evento que cada año reúne a miles de personas y que se ha convertido en un referente de la oferta cultural y musical de Tenerife, al tiempo que disfrutas de todos los beneficios de formar parte de la comunidad de suscriptores de EL DÍA.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo. Los suscriptores de EL DÍA únicamente deberán cumplimentar el formulario dentro del plazo establecido para la promoción, realizando los siguientes pasos:

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✅ Rellenar el formulario para entrar automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Cruzar los dedos y esperar a que uno de los 2 abonos dobles sean tuyos!

El plazo estará abierto hasta las 12.00 horas del lunes 17 de agosto de 2026. Solo se admitirán las participaciones recibidas dentro del periodo establecido y que incluyan correctamente los datos solicitados en el formulario.

Cada una de las dos personas ganadoras recibirá un abono doble, válido para asistir con un acompañante a las dos jornadas del festival, los días 4 y 5 de septiembre.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el lunes 17 de agosto de 2026, una vez finalizado el plazo de participación.

Las dos personas ganadoras serán seleccionadas entre todas las participaciones válidas recibidas a través del formulario. Posteriormente, EL DÍA contactará con ellas por correo electrónico o por teléfono, utilizando los datos facilitados durante la inscripción.

Es importante que los participantes comprueben que la dirección de correo electrónico y el número de teléfono introducidos son correctos y que permanezcan atentos a las comunicaciones recibidas tras la celebración del sorteo. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en www.eldia.es.

Tenerife Phe Festival regresará los días 4 y 5 de septiembre a Puerto de la Cruz con música en directo, electrónica y propuestas culturales para todos los públicos. Gracias a este sorteo de EL DÍA, dos lectores podrán compartir la experiencia con un acompañante y disfrutar de toda la programación del festival.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el PHE Festival! 🥳✨