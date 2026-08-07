¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Tradiciones, cine o buena música forman parte la programación para estos días. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Tenerife Espacio de las Artes proyecta este fin de semana, a las 19:00 horas, Las corrientes, el tercer largometraje de la cineasta argentina Milagros Mumenthaler. Ganadora del Premio RTVE-Otra Mirada del pasado Festival de San Sebastián, donde formó parte de su competición oficial, es una película de atmósfera magnética, centrada en la cautivadora y enigmática actuación de Isabel Aimé Gonzalez-Sola en el papel de Lina, una mujer que parece tener una vida feliz y estable pero siente de repente la necesidad de escapar de todo.

El filme podrá verse en versión original en español.

Un fotograma de la película. / TEA

Fiestas patronales

Candelaria vive su primer fin de semana de actos en honor a la patrona con los conciertos de Café Quijano y Los Cantadores.

El sábado será el turno para la banda leonesa, que presentará su 'Miami 1990 tour', a las 21:30 horas, en el recinto junto al Ayuntamiento. Por su parte, el domingo a la misma hora y en el mismo recinto será el turno de los canarios, que presentarán un show con la colaboración especial de Falete.

Tejina también está inmersa ya en las fiestas en honor a San Bartolomé y este sábado celebrará algunos de sus actos, como la XXXVIII Bestiatlón, a partir de las 10:00 horas, o el V Festival Folclórico Agrupación Chisaje, a las 22:00 horas.

Tradiciones

El núcleo realejero de Icod el Alto revivirá este domingo su encuentro de Siega Tradicional Diego Pérez en la Finca de Las Cuchillas, a partir de las 11:00 horas. Se trata de la vigésima edición de esta cita etnográfica que protagonizan segadores del propio núcleo, así como integrantes de la Comisión de Fiestas Nuestra Señora del Buen Viaje de 2026 y asociaciones de mayores Rambla de Castro e Icod de los Trigos.

Cartel del evento. / E. D.

Previamente, desde las 09:00 horas, tendrá lugar una nueva edición de la paralela Ruta del cereal, que estará coordinada y dirigida por el Aula de la Naturaleza Rambla de Castro y el colectivo La Senda del Bentor. El encuentro de siega tradicional contará con distintas actividades.

Noche en Blanco

Los Silos celebra este sábado su Noche en Blanco. De 17:00 a 24:00 horas, la Zona Comercial Abierta acogerá una tarde-noche llena de música, color y mucha diversión.

No solo el comercio abrirá sus puertas con promociones y sorpresas, sino que también habrá una zona gastronómica, música en directo y actividades infantiles.

Festival

El Sunblast Festival vuelve este sábado a Costa Adeje, consolidándose como uno de los mayores festivales multistage del archipiélago.

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El evento reunirá a más de 45 artistas repartidos en siete escenarios temáticos, ofreciendo una jornada única donde convivirán la electrónica, el house, el techno, el urban y los sonidos más actuales.