Nuevos aparcamientos en Tenerife: Granadilla inicia en septiembre las obras del primer estacionamiento modular de la isla

Tenerife ampliará en los próximos meses sus zonas de aparcamientos. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona comenzará en septiembre las obras del primer aparcamiento modular de Tenerife que, con una inversión de más de 2,6 millones de euros, permitirá ampliar en 180 plazas la capacidad de estacionamiento del núcleo costero de El Médano.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, y el concejal de Obras y Servicios Municipales, Marcos Antonio Rodríguez, han visitado la parcela donde se desarrollará la actuación, en la calle Isla Tenerife junto a los anexos del campo de fútbol, acompañados por responsables de la empresa adjudicataria.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución estimado de cinco meses sobre una parcela de 2.155 metros cuadrados, y contempla una edificación de dos niveles y una cubierta plana transitable, ha señalado el consistorio este viernes en un comunicado.

José Domingo Regalado destaca la importancia de esta actuación para El Médano porque el problema del aparcamiento "es una demanda constante de nuestros vecinos, comerciantes y visitantes, especialmente durante los meses y periodos de mayor afluencia".

Regalado resalta, además, el carácter innovador del proyecto al apostar por un sistema constructivo más flexible y sostenible que puede desmontarse, ampliarse, reutilizarse y, si las necesidades del municipio lo requieren en el futuro, incluso trasladarse a otra parcela.

Marcos Antonio Rodríguez, por su parte, coincide en que las características del sistema modular permitirán valorar su implantación futura en otras zonas de Granadilla de Abona que presentan necesidades de estacionamiento, entre ellas San Isidro y Granadilla casco, dentro de la planificación municipal de mejora de las infraestructuras y de la movilidad.

Nueva ordenanza

A ello hay que sumar la redacción de la ordenanza de zonas de estacionamiento regulado y de movilidad, que ayudará a mejorar no solo la movilidad sino los espacios de estacionamientos, con incidencia positiva en los residentes.

El sistema modular prefabricado constituye uno de los principales elementos diferenciadores de la actuación, ya que permite una instalación más rápida y flexible que otros sistemas constructivos convencionales.

Asimismo, sus características desmontables, ampliables, reutilizables y reciclables lo convierten en una solución vinculada a los principios de sostenibilidad y economía circular, añade el Ayuntamiento.