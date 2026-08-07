Del ‘NUEVAYol’ al ‘ParacetAMOR’: la divertida versión de Bad Bunny hecha por mayores en Tenerife

Bad Bunny también suena entre los mayores de Tenerife. Un grupo de residentes ha convertido ‘NUEVAYol’ en una particular versión llena de humor, bailes y referencias a su propio día a día, tal y como muestra un vídeo difundido por Antena 3 Noticias.

La iniciativa se ha llevado a cabo en Ballesol Tenerife, donde una veintena de mayores se ha puesto delante de la cámara para protagonizar un videoclip junto a trabajadores del centro. Según recoge Antena 3, alrededor de 50 personas entre residentes y profesionales participaron en la grabación.

Uno de los momentos más llamativos llega con la adaptación de la letra, en la que aparecen juegos de palabras como ‘AMORprazol’ y ‘ParacetAMOR’, transformando nombres de medicamentos en guiños cargados de humor.

Música y humor sin importar la edad

Con gafas de sol, coreografías y mucho desparpajo, los protagonistas han llevado el ritmo de Bad Bunny hasta la terraza de la residencia para demostrar que las ganas de bailar y pasarlo bien no entienden de edades.

Antena 3 explica que la iniciativa surgió a partir de una actividad de animación y terminó convirtiéndose en una producción colectiva con residentes, cuidadores y otros profesionales del centro.

Más allá de la parodia, el vídeo busca fomentar la participación y las relaciones entre los mayores a través de la música, dejando una versión muy distinta de ‘NUEVAYol’ y una escena que ya se ha convertido en uno de los momentos más simpáticos del verano en Tenerife.