Del ‘NUEVAYol’ al ‘ParacetAMOR’: la divertida versión de Bad Bunny hecha por mayores en Tenerife
Residentes y trabajadores de un centro tinerfeño transforman uno de los temas del artista puertorriqueño en un videoclip cargado de humor, música y ganas de disfrutar
Bad Bunny también suena entre los mayores de Tenerife. Un grupo de residentes ha convertido ‘NUEVAYol’ en una particular versión llena de humor, bailes y referencias a su propio día a día, tal y como muestra un vídeo difundido por Antena 3 Noticias.
La iniciativa se ha llevado a cabo en Ballesol Tenerife, donde una veintena de mayores se ha puesto delante de la cámara para protagonizar un videoclip junto a trabajadores del centro. Según recoge Antena 3, alrededor de 50 personas entre residentes y profesionales participaron en la grabación.
Uno de los momentos más llamativos llega con la adaptación de la letra, en la que aparecen juegos de palabras como ‘AMORprazol’ y ‘ParacetAMOR’, transformando nombres de medicamentos en guiños cargados de humor.
Música y humor sin importar la edad
Con gafas de sol, coreografías y mucho desparpajo, los protagonistas han llevado el ritmo de Bad Bunny hasta la terraza de la residencia para demostrar que las ganas de bailar y pasarlo bien no entienden de edades.
Antena 3 explica que la iniciativa surgió a partir de una actividad de animación y terminó convirtiéndose en una producción colectiva con residentes, cuidadores y otros profesionales del centro.
Más allá de la parodia, el vídeo busca fomentar la participación y las relaciones entre los mayores a través de la música, dejando una versión muy distinta de ‘NUEVAYol’ y una escena que ya se ha convertido en uno de los momentos más simpáticos del verano en Tenerife.
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