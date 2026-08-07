La Laguna amplía su parque público con 50 nuevas viviendas en el pueblo de Tejina

La Laguna da un nuevo paso para aumentar su oferta de vivienda pública. El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa), ha sacado a licitación la construcción de 50 viviendas de protección pública en Tejina, una promoción destinada al alquiler asequible y social que permitirá ampliar de forma significativa el parque residencial municipal.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 8,89 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. La actuación ocupará una parcela municipal de 3.586 metros cuadrados situada en la calle Auchón de Tagarafate, en la esquina con El Gofio, y contempla la construcción de un edificio de dos plantas y sótano, distribuido en tres portales accesibles y con ascensor.

Las viviendas tendrán dos y tres dormitorios, con superficies de entre 55 y 110 metros cuadrados, y el conjunto alcanzará unos 7.500 metros cuadrados construidos. El proyecto incluye garajes, trasteros, zonas ajardinadas y espacios comunitarios destinados, entre otros usos, a parques infantiles y áreas para personas mayores. También incorpora criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal.

Falta de alquiler asequible

La promoción adquiere especial relevancia porque responde a una de las principales carencias detectadas en el municipio: la falta de alquiler asequible. Las personas beneficiarias serán seleccionadas mediante criterios sociales y la intención es que las viviendas contribuyan a facilitar el acceso a un hogar y a reforzar el arraigo de las familias en Tejina.

La licitación supone, además, la recuperación de un proyecto que había quedado bloqueado. La convocatoria inicial, realizada en diciembre de 2025, quedó desierta. Ahora el Ayuntamiento ha actualizado las condiciones económicas y ha elevado el presupuesto en más de 1,8 millones de euros, un 25,56%, para adaptar la actuación a los costes actuales de construcción y garantizar su viabilidad.

La operación se enmarca en una estrategia municipal más amplia para incrementar el número de viviendas públicas disponibles en La Laguna. El municipio cuenta actualmente con 70 viviendas destinadas al alquiler social y asequible, todas ellas en uso, y el conjunto de actuaciones previstas permitirá multiplicar el parque público actual en más de un 200%.

La promoción de Tejina no será la única. El Ayuntamiento trabaja también en una nueva actuación de 29 viviendas públicas en Gracia y en la rehabilitación de otras 21 viviendas adquiridas recientemente en tres edificios situados en La Piterita, La Cuesta y La Salud Alto-El Rocío. Estas últimas serán incorporadas al programa local de alquiler asequible una vez concluyan las obras de adecuación estructural, accesibilidad y eficiencia energética.

El objetivo es que la política municipal de vivienda no se limite a construir nuevos edificios, sino que combine nueva promoción, rehabilitación, recuperación de vivienda vacía y movilización de suelo público. La actuación de Tejina se convierte así en una de las piezas principales de una estrategia destinada a aumentar la oferta residencial para las familias con mayores dificultades para acceder al mercado.

La Laguna gestiona actualmente más de 81 millones de euros en proyectos de vivienda y regeneración residencial

El esfuerzo inversor se extiende también a la rehabilitación. La Laguna gestiona actualmente más de 81 millones de euros en proyectos de vivienda y regeneración residencial, en ejecución o en fase de licitación, y prevé destinar más de 20 millones de fondos propios entre 2025 y 2027 para reforzar su política en este ámbito.

Entre las actuaciones destaca la rehabilitación de 438 viviendas distribuidas en 49 bloques de El Cardonal, dentro de uno de los principales programas de regeneración residencial desarrollados actualmente en Canarias. La intervención supone una inversión superior a 25 millones de euros y se financia con la participación de fondos europeos, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento.

La nueva promoción de Tejina representa, por tanto, mucho más que la construcción de medio centenar de pisos. Supone aumentar el parque público en un municipio donde la demanda de vivienda asequible ha crecido en los últimos años y hacerlo mediante una actuación que combina vivienda, eficiencia energética, accesibilidad y espacios comunitarios.

Fuera del casco histórico

La inversión permitirá incorporar 50 nuevos hogares al parque municipal y reforzar la presencia de vivienda pública fuera del casco, en uno de los principales núcleos del municipio. La Laguna busca así que el crecimiento de su oferta residencial llegue también a sus pueblos y barrios, donde la disponibilidad de vivienda a precios accesibles se ha convertido en una de las principales demandas sociales.

Con esta actuación, el municipio da un paso más en su objetivo de multiplicar su parque público de vivienda y situarlo como una herramienta estable para facilitar el acceso a un hogar. Tejina será una de las primeras piezas visibles de este proceso, pero no la última: nuevas promociones, viviendas rehabilitadas y edificios recuperados para el alquiler asequible ampliarán durante los próximos años la oferta pública de La Laguna.