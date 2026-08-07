De Hogwarts a HiperDino: Daniel Radcliffe sorprende haciendo la compra en Tenerife

De recorrer los pasillos de Hogwarts a hacerlo por los de HiperDino. Daniel Radcliffe ha vuelto a sorprender durante su estancia en Tenerife después de ser grabado mientras hacía la compra en uno de los establecimientos de la conocida cadena canaria de supermercados.

Las imágenes muestran al actor británico en el interior del establecimiento como un cliente más.

La escena ha llamado especialmente la atención por su absoluta normalidad. Uno de los actores más reconocibles de su generación, mundialmente conocido por haber interpretado a Harry Potter, aparece realizando una actividad tan cotidiana como hacer la compra durante su paso por la Isla.

Daniel Radcliffe, de visita en Tenerife

El vídeo llega después de que Radcliffe ya se haya dejado ver estos días en Santa Cruz de Tenerife, donde su presencia tampoco pasó desapercibida.

El intérprete alcanzó fama mundial siendo todavía muy joven gracias a las ocho películas de Harry Potter, convirtiéndose desde entonces en uno de los rostros más reconocibles del cine británico.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los motivos de su estancia en Tenerife, por lo que se desconoce si responde a algún compromiso profesional o simplemente a una visita privada a la isla.

Lo que sí ha dejado son varias escenas que han sorprendido a quienes se lo han encontrado: ahora, incluso, haciendo la compra en HiperDino.

No es la única estrella de Hollywood en Canarias

La presencia de Daniel Radcliffe coincide, además, con la de otro actor mundialmente conocido en el archipiélago.

Russell Crowe se encuentra estos días en Gran Canaria, donde participa en el rodaje de The Last Druid (El último druida). El ganador del Óscar por Gladiator se ha convertido así en otro de los grandes nombres internacionales que han pasado este verano por las islas.

Mientras Crowe trabaja frente a las cámaras en Gran Canaria, Radcliffe está dejando en Tenerife imágenes mucho más cotidianas lejos de los grandes escenarios de Hollywood.

Una curiosa coincidencia que permite resumir estos días en Canarias de una manera poco habitual: Harry Potter haciendo la compra en Tenerife y Máximo Décimo Meridio rodando en Gran Canaria.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas