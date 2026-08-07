El guiño de Harry Potter a Canarias cobra vida con la visita de Daniel Radcliffe a Tenerife: la curiosa conexión de la saga con el Archipiélago

La repentina e inesperada aparición de Daniel Radcliffe en Tenerife, donde fue fotografiado disfrutando de la cercanía del público local durante una parada en la Farmacia Mencey, ha desatado una auténtica ola de nostalgia entre la comunidad de fans del universo mágico. Más allá del revuelo causado por la presencia de la estrella británica en las Islas, su viaje ha vuelto a sacar a la luz una de las anécdotas geográficas más curiosas y queridas por los potterheads españoles: la ocasión en la que J.K. Rowling incluyó a las Islas Canarias en el canon de Harry Potter.

El inolvidable guiño se produce en la sexta entrega de la saga, "Harry Potter y el misterio del príncipe" (novela publicada en 2005 y cuya adaptación cinematográfica dirigida por David Yates se estrenó en cines en 2009). En los primeros compases de la historia, el célebre mago y el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Albus Dumbledore, se desplazan al tranquilo pueblo de Budleigh Salterton. Allí irrumpen en la residencia de unos muggles (personas no mágicas) en busca de Horace Slughorn.

El extravagante profesor de Pociones se encontraba utilizando la vivienda vacía como escondite estratégico ante la amenaza de los Mortífagos, sabiendo que los dueños no regresarían en mucho tiempo al encontrarse disfrutando de unas "vacaciones en las Islas Canarias".

Daniel Radcliffe en la Farmacia Mencey / Farmacia Mencey

De un fenómeno literario global a la presencia real de 'El niño que vivió'

Aquel breve apunte geográfico que convirtió al archipiélago canario en un destino libre de la sombra de Lord Voldemort adquiere hoy una dimensión casi profética con la estancia real del propio Daniel Radcliffe en tierras tinerfeñas. El impacto de la franquicia sigue completamente vigente: la historia que arrancó a finales de los noventa con un humilde lanzamiento de apenas 500 ejemplares de «La piedra filosofal» terminó transformándose en la saga literaria más vendida de todos los tiempos, superando los 450 millones de libros comercializados y traducidos a 79 idiomas.