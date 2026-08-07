La Guardia Civil lo confirma: este error al pagar con tarjeta puede poner en riesgo los datos bancarios de los tinerfeños

Cada vez es más habitual que los consumidores utilicen las tarjetas como método de pago, mientras que el dinero es efectivo es menos común. Las autoridades advierten a los consumidores sobre la importancia de controlar en todo momento sus métodos de pago para evitar imprevistos durante una compra.

La Guardia Civil ha compartido un post en sus redes sociales sobre qué pasos deben seguir antes de marcharse si pagan en tarjeta en un comercio. El objetivo es evitar confusiones, estafas o robos de la información bancaria.

Nunca pierda de vista la tarjeta

Aunque los pagos con el móvil o dispositivos inteligentes como relojes han aumentado en los últimos años, las tarjetas bancarias continúan siendo uno de los métodos más utilizados por los consumidores. Por este motivo, los expertos en seguridad recuerdan la importancia de extremar las precauciones al utilizarlas en comercios.

Una de las recomendaciones principales es no perder nunca de vista la tarjeta durante una operación de pago. Dejar que un empleado del establecimiento se aleje con ella, aunque sea durante unos segundos, puede aumentar el riesgo de que sus datos sean copiados o utilizados de forma fraudulenta.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Los agentes recuerdan a los ciudadanos que extremar la precaución es clave para evitar robos o estafas. Por ello, al pagar en un comercio con tarjeta insisten a los compradores que antes de marcharse deben:

Comprobar que te devuelven tu propia tarjeta

Revisar siempre el importe antes de realizar el pago

En caso de no necesitar el recibo, destrúyelo antes de tirarlo.

Si sospechas de que has sufrido en engaño, presenta una denuncia ante la Guardia Civil o Policía Nacional.

"Pequeños gestos que ayudan a proteger tus datos", concluye la Guardia Civil.