El Gobierno avisa: el eclipse del 12 de agosto podría saturar las redes 4G y 5G en Tenerife
El uso simultáneo de teléfonos móviles, redes sociales y retransmisiones en los lugares más concurridos puede dificultar las comunicaciones durante el fenómeno
El eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto movilizará a numerosas personas en Tenerife para buscar el lugar idóneo desde el que contemplar no de los fenómenos astronómicos más esperados del verano. Una concentración que no solo preocupa por el tráfico o el riesgo de incendios, sino también por una consecuencia menos evidente: la posible saturación de las redes 4G y 5G.
El Gobierno de Canarias ha incluido este escenario entre los riesgos que contempla de cara a la jornada, en la que activará la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) para reforzar la coordinación entre los diferentes servicios.
La advertencia está relacionada con la posible masificación de miradores, plazas, paseos y otros puntos elegidos para observar el eclipse. El uso simultáneo de telefonía móvil, redes sociales y retransmisiones podría incrementar considerablemente la demanda de las redes en determinados lugares.
Por qué podrían saturarse las redes durante el eclipse
Fotografiar el eclipse, compartir vídeos, realizar directos o comunicarse mediante aplicaciones de mensajería serán acciones habituales durante la tarde del 12 de agosto.
Si muchas personas se concentran en un mismo punto y utilizan sus teléfonos al mismo tiempo, las redes de la zona pueden verse sometidas a una demanda extraordinaria. El Gobierno advierte de que esta situación podría saturar puntualmente las redes 4G y 5G.
El problema no afectaría únicamente a quienes quieran publicar una fotografía o enviar un mensaje. Una saturación también podría dificultar las comunicaciones ciudadanas y la coordinación operativa de los dispositivos desplegados durante la jornada.
Esto no significa que Tenerife vaya a quedarse sin cobertura durante el eclipse. La advertencia se refiere a posibles incidencias en aquellos lugares donde se produzca una elevada concentración de personas y dispositivos conectados simultáneamente.
El Gobierno pide evitar desplazamientos innecesarios
La telefonía es solo uno de los riesgos analizados ante la elevada movilidad prevista. Las autoridades también muestran preocupación por la acumulación de vehículos en carreteras estrechas o con un único acceso, especialmente en zonas de medianías y espacios naturales.
Una retención importante podría dificultar la entrada de ambulancias o bomberos y complicar una eventual evacuación. Por ello, se recomienda disfrutar del eclipse desde lugares próximos y seguros, evitando desplazamientos innecesarios hacia las cumbres.
También se aconseja utilizar el transporte público siempre que sea posible, seguir las indicaciones de las autoridades y escalonar el regreso una vez finalizado el fenómeno para evitar una salida masiva de vehículos.
Tenerife se prepara para el eclipse del 12 de agosto
La Dirección General de Emergencias activará la prealerta del PLATECA en todo el Archipiélago durante la jornada del eclipse. Además de los problemas de movilidad y comunicaciones, el dispositivo tendrá especialmente presente el riesgo de incendios forestales provocado por la concentración de vehículos y personas en zonas con vegetación seca.
Las autoridades también contemplan posibles casos de deshidratación, síncopes o golpes de calor por la permanencia prolongada al aire libre, además de los problemas que podrían ocasionarse por una excesiva concentración de personas en determinados miradores y espacios públicos.
El objetivo de la prealerta será que los diferentes organismos implicados puedan responder de manera coordinada ante cualquier incidencia que se produzca durante una jornada en la que buena parte de las miradas estarán puestas en el cielo.
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