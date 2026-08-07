La DGT avisa por el eclipse del 12 de agosto en Tenerife: no pares en el arcén ni conduzcas con gafas especiales

El eclipse solar del próximo 12 de agosto no solo llevará a miles de personas a mirar al cielo, sino que también puede provocar un aumento de los desplazamientos y situaciones de riesgo en las carreteras. Ante la proximidad del fenómeno, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha difundido una serie de advertencias dirigidas a quienes tengan previsto utilizar el vehículo para buscar un lugar desde el que observarlo.

En Canarias, el eclipse se contemplará de forma parcial y la Luna ocultará alrededor del 70% del disco solar. Aunque Tenerife no se encuentra dentro de la franja de totalidad, se espera que numerosos ciudadanos se desplacen hasta enclaves con buena visibilidad hacia el horizonte.

La DGT recomienda evitar los viajes largos cuando el fenómeno pueda observarse desde el lugar de residencia o desde un municipio cercano. También aconseja organizar cualquier desplazamiento con antelación, consultar el estado de las carreteras y utilizar el transporte público siempre que resulte posible.

No se podrá parar en el arcén para observar el eclipse

Una de las principales advertencias de Tráfico se refiere a las paradas improvisadas. Los conductores no deben detener sus vehículos en la calzada ni en los arcenes para contemplar el eclipse, aunque consideren que permanecerán allí durante poco tiempo.

Quienes quieran observar el fenómeno deberán abandonar completamente la carretera y estacionar únicamente en lugares permitidos. La DGT aconseja elegir previamente un espacio con accesos adecuados y capacidad suficiente para aparcar, evitando especialmente las vías secundarias que puedan quedar saturadas.

Detenerse en el arcén puede generar alcances, maniobras inesperadas y situaciones de peligro para los peatones que se encuentren en las inmediaciones de la carretera. El eclipse también puede distraer a otros conductores, especialmente durante los momentos de mayor oscurecimiento.

Las gafas para eclipses no se pueden utilizar mientras se conduce

Las gafas homologadas son necesarias para mirar el Sol con seguridad, pero no deben utilizarse al volante. Estos elementos bloquean prácticamente toda la luz visible y, por tanto, impiden ver correctamente la carretera, los vehículos y las señales.

La DGT también recuerda que no se puede intentar observar directamente el eclipse mientras se conduce. La atención debe permanecer en la carretera durante todo el recorrido, incluso cuando el fenómeno resulte visible desde el interior del vehículo.

Durante los momentos de menor luminosidad, Tráfico recomienda encender las luces de cruce, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que circula delante.

Ni fotografías ni vídeos al volante

La expectación que rodea al eclipse puede llevar a algunos conductores a intentar fotografiarlo o grabarlo desde el vehículo. La DGT advierte expresamente de que no se deben utilizar teléfonos móviles, cámaras ni otros dispositivos mientras se conduce.

Aunque el vehículo circule lentamente o se encuentre dentro de una retención, el conductor debe mantener la atención en la vía y estar preparado ante la presencia de peatones, frenazos o cambios repentinos en la circulación.

Las imágenes deberán tomarse únicamente después de estacionar correctamente en un lugar permitido y alejado de la calzada.

El regreso puede provocar retenciones

Tráfico considera que uno de los momentos más complicados puede producirse cuando termine el fenómeno. Mientras que la llegada a los puntos de observación será previsiblemente escalonada, la salida simultánea de numerosos vehículos puede generar retenciones en los accesos y las carreteras secundarias.

Por este motivo, se aconseja no iniciar el regreso inmediatamente después del eclipse y esperar a que disminuya la concentración de tráfico. La DGT prevé que el fenómeno pueda generar en el conjunto de España entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales, principalmente hacia las zonas donde será total.

Antes de salir, los conductores deberán consultar el estado de las carreteras, atender las indicaciones de los agentes y respetar cualquier restricción o regulación especial que pueda establecerse.

Recomendaciones de la DGT para el eclipse

Tráfico resume sus principales advertencias de la siguiente manera:

No detenerse en la calzada ni en los arcenes.

Estacionar únicamente en lugares habilitados.

No conducir con gafas para eclipses.

No tomar fotografías ni grabar vídeos al volante.

Encender las luces de cruce durante el oscurecimiento.

Aumentar la distancia de seguridad.

Evitar desplazamientos innecesarios.

Escalonar el regreso después del fenómeno.

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La DGT desplegará un dispositivo especial de vigilancia, ordenación e información para hacer frente al aumento de la movilidad previsto durante la jornada. También recomienda consultar los canales oficiales antes de comenzar cualquier desplazamiento.