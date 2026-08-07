De ganar tres Champions League con el FC Barcelona a jugar en el campo de Las Delicias en Santa Cruz: la nueva vida del predicador Dani Alves

El contraste no puede ser más llamativo. De haber tocado el cielo del fútbol mundial levantando tres copas de la Liga de Campeones con el FC Barcelona, ganar decenas de títulos oficiales con el Sevilla FC, el París Saint-Germain y la selección de Brasil, a vestirse de corto para jugar un partido aficionado en un campo modesto de la capital de Tenerife. El exfutbolista brasileño Dani Alves ha sido grabado disputando una pachanga en las instalaciones deportivas del barrio de Las Delicias, en Santa Cruz de Tenerife.

Las imágenes, captadas por los propios usuarios y transeúntes de la zona, no tardaron en hacerse virales en plataformas como TikTok. En el vídeo se aprecia al exlateral internacional compartiendo césped de forma distendida con otros jugadores locales, en una estampa totalmente alejada de los grandes estadios europeos a los que estuvo acostumbrado durante casi dos décadas de carrera profesional.

Un cambio de vida volcado en la fe y la familia

Este episodio en tierras tinerfeñas llega tras un giro radical en la rutina del exjugador. Después de su paso por prisión preventiva y su posterior absolución por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el deportista de 43 años ha reorientado por completo su vida pública, alejándose del fútbol profesional y mostrando una faceta fuertemente vinculada a la fe cristiana evangélica.

Su faceta como predicador: Tras definir su perfil público como "discípulo de Cristo Jesús", el exjugador sorprendió recientemente al participar como conferenciante en congresos de iglesias evangélicas, donde declaró públicamente haber hecho "un pacto con Dios" durante sus momentos más complejos.

Tras definir su perfil público como "discípulo de Cristo Jesús", el exjugador sorprendió recientemente al participar como conferenciante en congresos de iglesias evangélicas, donde declaró públicamente haber hecho "un pacto con Dios" durante sus momentos más complejos. Vínculo directo con Tenerife: La presencia continuada de Alves en Canarias guarda además una estrecha relación con su ámbito personal, tras retomar de forma estable su matrimonio con la modelo tinerfeña Joana Sanz, con quien dio la bienvenida a su hija recientemenente.

El contraste entre los grandes estadios internacionales como el Camp Nou o el Parque de los Príncipes y la cercanía de un recinto de barrio en Santa Cruz de Tenerife refleja la nueva realidad de la estrella brasileña, convertido en el centro de todas las miradas a su paso por el archipiélago.