El asador de Tenerife que conquista a los amantes de la carne: churrascos XL y espadas a la brasa

Los amantes de la carne tienen un establecimiento en Tenerife donde la parrilla es la gran protagonista. Se trata de Asador El Churrasco, un restaurante situado en La Laguna que se ha especializado en carnes a la brasa que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de estas elaboraciones en la isla.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Si no lo has visitado aún mira lo que te estás perdiendo", señalan.

Las carnes a la brasa son las protagonistas

La propuesta gastronómica del asador gira en torno a la carne preparada al fuego, ofreciendo platos pensados para competir y disfrutar con familia o amigos. Entre sus grandes reclamos se encuentran sus espadas de carne, una de las elaboraciones más destacadas del establecimiento, y sus churrascos XL, caracterizados por su tamaño y por ser una opción ideal para quienes buscan una comida contundente. También disfrutaron del costillar, que señalan que "tiene bastante carne y grasita" y además pueden comer al menos cuatro personas de él

En su vista, la pareja `foodie´ destacaron también una de sus ensaladas, elaborada con pollo crujiente, salsa de mostaza, lechuga, dátiles y frutos secos, una alternativa diferente para acompañar las carnes. "Siempre nos la pedimos", comentan.

Un lugar para visitar en compañía

Los postres caseros culminan la experiencia gastronómica. En este caso disfrutaron del bienmesabe, un clásico de los dulces del archipiélago.

Uno de los aspectos que más llama la atención de sus platos es la cantidad. Algunas de sus elaboraciones están pensadas para compartir entre varias personas, convirtiéndose en una opción para acudir en grupo, con familia o amigos.

Además, el establecimiento cuenta con aparcamiento, un aspecto valorado por sus clientes, y se encuentra en una ubicación cercana al Aeropuerto Tenerife Norte.

Horario y ubicación

Asador El Churrasco se encuentra en el Camino Vereda del Aire, 19, en La Laguna. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han disfrutado de sus diferentes elaboraciones a la brasa perfectas para compartir.

Abre lunes, martes y domingo de 12:00 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 20:00 a 23:00 horas. Miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.