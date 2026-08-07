Alerta por incendios en Tenerife: humedad por debajo del 30 % y rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas altas
Las temperaturas aún superarán los 30 ºC y la masa forestal mantiene niveles de humedad críticos tras el episodio de calor
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El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en la isla de Tenerife, así como en El Hierro, La Gomera y La Palma, según lo establecido en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA) y atendiendo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
A pesar del ligero descenso de los termómetros, las condiciones en las cumbres y zonas arboladas de la isla continúan presentando un escenario de riesgo elevado:
- Humedad crítica: La humedad relativa en las cotas altas y centrales de Tenerife se sitúa por debajo del 30 %, lo que dificulta la recuperación de la masa vegetal tras las altas temperaturas.
- Viento y temperaturas: Se prevén temperaturas por encima de los 30 ºC en medianías y rachas de viento del nordeste que podrán alcanzar los 70 u 80 km/h.
- Riesgo de propagación: El Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPIF) mantiene a las masas forestales de Tenerife en niveles de riesgo alto y muy alto.
Las autoridades insisten a la población en la importancia de extremar las medidas de precaución y seguir los consejos de autoprotección en entornos rurales y de montaña.
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