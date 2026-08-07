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Alerta por incendios en Tenerife: humedad por debajo del 30 % y rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas altas

Las temperaturas aún superarán los 30 ºC y la masa forestal mantiene niveles de humedad críticos tras el episodio de calor

Un hidroavión reliza una descarga en el incendio de Tenerife en 2O23.

Un hidroavión reliza una descarga en el incendio de Tenerife en 2O23. / María Pisaca

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en la isla de Tenerife, así como en El Hierro, La Gomera y La Palma, según lo establecido en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA) y atendiendo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A pesar del ligero descenso de los termómetros, las condiciones en las cumbres y zonas arboladas de la isla continúan presentando un escenario de riesgo elevado:

  • Humedad crítica: La humedad relativa en las cotas altas y centrales de Tenerife se sitúa por debajo del 30 %, lo que dificulta la recuperación de la masa vegetal tras las altas temperaturas.
  • Viento y temperaturas: Se prevén temperaturas por encima de los 30 ºC en medianías y rachas de viento del nordeste que podrán alcanzar los 70 u 80 km/h.
  • Riesgo de propagación: El Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPIF) mantiene a las masas forestales de Tenerife en niveles de riesgo alto y muy alto.

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