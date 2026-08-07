La Aemet prevé hasta 34 ºC este sábado en Tenerife y avisa de calima

Tenerife afrontará este sábado otra jornada de calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 34 ºC en algunos puntos del este y el sur de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además la llegada de calima ligera a medianías y cumbres, que irá aumentando a últimas horas, en una jornada marcada también por el viento alisio.

Los valores más elevados se esperan en los municipios de El Rosario y Candelaria, donde los termómetros podrán alcanzar los 34 grados. Esta temperatura también podría registrarse de forma local en medianías del sur de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife la temperatura máxima prevista será de 33 ºC, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 24 ºC. En el área metropolitana habrá diferencias según la vertiente: las máximas descenderán en el norte y subirán en el sur.

El cielo permanecerá despejado en general, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas en las zonas del norte de la isla. La principal novedad será la presencia de calima ligera en medianías y cumbres, con tendencia a aumentar durante las últimas horas del sábado.

Viento fuerte en varias zonas de Tenerife

El alisio soplará con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de Tenerife. También podrá intensificarse localmente en las zonas altas de la vertiente oeste.

La Aemet no descarta además rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día en las zonas altas de esa vertiente, por lo que convendrá extremar las precauciones en las actividades al aire libre y en aquellas zonas expuestas al viento.

El calor también seguirá en el resto de Canarias

El episodio de temperaturas elevadas no será exclusivo de Tenerife. Gran Canaria volverá a registrar hasta 34 ºC en medianías del sur y oeste y en el sureste, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC en algunos puntos.

Fuerteventura también podrá alcanzar los 34 ºC en zonas del interior sureste, mientras que en Lanzarote se esperan hasta 31 ºC en Arrecife.

En La Gomera, los termómetros podrán llegar a los 34 ºC de forma local en medianías del sur y sureste, mientras que Santa Cruz de La Palma tendrá una máxima prevista de 29 ºC y no se descartan 34 ºC de forma local en medianías del oeste de la isla.

En El Hierro, las máximas podrán alcanzar localmente los 34 ºC en medianías del este y sureste, aunque en Valverde se esperan 26 ºC.

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En general, Canarias tendrá cielos despejados o poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas. El alisio soplará con intervalos fuertes en distintas zonas del Archipiélago y tenderá a amainar.