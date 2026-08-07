La Aemet activa este sábado un nuevo aviso amarillo en Tenerife: los termómetros alcanzarán los 35 grados

El calor sigue afectando a Tenerife y, de hecho, para este sábado se esperan temperaturas de hasta 35 grados en la isla, siendo los municipios de Candelaria y El Rosario en los que se prevé que la situación sea más extrema, junto con las medianías orientadas al Sur.

Esto ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa, entre las 11:00 y las 20:00 horas, el aviso amarillo por altas temperaturas. Así, como viene pasando en los últimos días, serán las horas centrales en las que los termómetros alcancen su pico.

Una situación similar se vivirá en el resto de islas occidentales y Gran Canaria, que también estarán en aviso amarillo durante el mismo periodo. En esta última se podrán alcanzar puntualmente los 37 grados.

Fuertes vientos

A ello hay que unir el viento, que afectará durante la madrugada a las islas de Gran Canaria y La Gomera, también en aviso amarillo por esta fenómeno, aunque finalizará a las 09:00 horas de este sábado. Y en Lanzarote, de 15:00 a 21:00 horas.

En este caso, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora, siendo las zonas altas de la cuenca de Tirajana, en Gran Canaria; las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, y el interior y sureste de Lanzarote los lugares en los que más se notará. En las zonas altas de la vertiente oeste de Tenerife se podrán notar rachas muy fuertes, pero sin llegar a estar activo ningún aviso por ello.

Una estampa de Canarias en un día de fuertes vientos y cielos nubosos. / Andrés Cruz

Previsión para el viernes

Este viernes en Canarias se esperan cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, y norte del resto de islas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el sur y oeste, y ligeros ascensos de las máximas en el este, más acusados en la provincia oriental y en Tenerife.

Se alcanzarán los 34°C en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, siendo probable localmente en el este de Tenerife, en el interior sur de Fuerteventura y en medianías del oeste en La Palma.

Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y de forma ocasional en cumbres expuestas, con probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes a primeras y últimas horas, especialmente en cumbres de La Gomera y zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas en Gran Canaria.

Previsión para el sábado

En cuanto al sábado, la Aemet indica que habrá cielos despejados en general con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas.

Calima ligera en medianías y cumbres, aumentando a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso en vertientes orientadas al este o sur. Se podrán alcanzar los 34 °C en el sur del área metropolitana de Tenerife y medianías del sur y oeste de Gran Canaria, sin descartarlo localmente en el resto de islas montañosas y sureste de Fuerteventura.

Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y de forma ocasional en cumbres expuestas, amainando. Probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día en cumbres de La Gomera y zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas en Gran Canaria.