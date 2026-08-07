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Dos accidentes de tráfico en el sur de Tenerife colapsan la TF-1 y provoca largas retenciones

Los recursos de emergencia ya se encuentran en la zona interviniendo en los dos siniestros registrados en la autopista del sur

Colas en el municipio de Arona, en la TF-1

Colas en el municipio de Arona, en la TF-1 / Cámaras de tráfico del Cabildo

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Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La TF-1 registra importantes retenciones de tráfico a la altura del municipio de Arona, en dirección sur, como consecuencia de dos accidentes de tráfico ocurridos consecutivamente en la vía.

Por el momento, se desconoce la gravedad del accidente, a la espera de que los recursos de emergencia en la zona actúen.

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La circulación se encuentra notablemente ralentizada en la zona mientras los recursos de emergencia desplegados en el lugar trabajan en la asistencia a los implicados y la retirada de los vehículos afectados para restablecer la fluidez de la autopista. Se ruega precaución a los conductores que transiten por el tramo.

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