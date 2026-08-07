Dos accidentes de tráfico en el sur de Tenerife colapsan la TF-1 y provoca largas retenciones

La TF-1 registra importantes retenciones de tráfico a la altura del municipio de Arona, en dirección sur, como consecuencia de dos accidentes de tráfico ocurridos consecutivamente en la vía.

Por el momento, se desconoce la gravedad del accidente, a la espera de que los recursos de emergencia en la zona actúen.

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La circulación se encuentra notablemente ralentizada en la zona mientras los recursos de emergencia desplegados en el lugar trabajan en la asistencia a los implicados y la retirada de los vehículos afectados para restablecer la fluidez de la autopista. Se ruega precaución a los conductores que transiten por el tramo.